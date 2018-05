Wat John Lydon lijden kan: 'Originaliteit en waarachtigheid: dáár komt het op aan. Green Day is bollocks'

'Ik laat me niet uit het lood slaan door een stom wijnglas dat naar mijn kop wordt geslingerd'

Tradities zijn er om in ere te houden: net als de vorige keer dat we hem interviewden, zeven jaar geleden, krijgen we Lydon ook nu een dag later te spreken dan was afgesproken. Toen klonk zijn excuus geloofwaardig (‘Ik had de Moeder Aller Kiespijnen, en moest onverwachts naar de tandarts’), nu iets minder.

John Lydon «Sorry dat ik je gisteren niet te woord kon staan, maar ze zijn hier een nieuw televisietoestel komen installeren. Het is werkelijk een gigántisch gevaarte: mijn ogen laten het wat afweten, en ik wil toch op de eerste rij zitten wanneer Wereldoorlog 3 uitbreekt. En tot het zover is, wil ik mijn tijd verdoen met doelloos rondzappen.

»Vroeger keek ik graag naar die ouderwetse heldensages op de BBC, met ridders op paarden die elkaar de kop insloegen met strijdbijlen, maar zulke series maken ze niet meer. Als je nu vijf ridders te paard ziet, kun je er vergif op innemen dat vier ervan gesimuleerd zijn met een computer. Vroeger verzamelden ze gewoon een stel dorpelingen op boerenpaarden: what jolly good fun that was.»

HUMO Bent u een ouwe zeur aan het worden?

Lydon «Ik ben altijd een ouwe zeur geweest, mijn beste. Enkel over mijn eigen leven zeur ik niet: ik heb geen reden om te klagen. Met mij gaat het uitstekend, en met mijn band ook. Al sinds onze oprichting in 1978 hebben we niks dan gezeik gehad met platenfirma’s – hallo, Virgin Records! – maar daar hebben we een paar jaar geleden komaf mee gemaakt door ons eigen label op te richten. Nu hebben we boekhouders die we kunnen vertrouwen en lawyers die voor de verandering eens geen liars zijn.»