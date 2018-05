Laatste loodjes: 'Jumping Jack Flashback'

’s Avonds bood het venster op de wereld uitzicht op nog meer moois: de documentaire ‘Rolling Stone: Stories from the Edge’, over de lotgevallen van Rolling Stone, het blad dat in andere tijden een vlaggenschip, met de piratenvlag in top, van de zogeheten tegencultuur was. Glorie zij hoofdredacteur en medeoprichter Jann Wenner, die het wereldtoneel in de geest van de briljante rockmuziek van zijn tijd wilde bekijken. Daartoe omringde hij zich met een keur aan onorthodoxe schrijvers, onder wie Cameron Crowe, die amper 16 was.

Beelden van de redactielokalen van Rolling Stone, inspirerende rommeligheid en ratelende tikmachines, wierpen mij op slag terug naar de redactie van Humo in de vroege jaren 80, waar ik door een gunstige lotswisseling ineens deel van uitmaakte. Ik trof er uitgesproken individuen van diverse pluimage, die op het eerste gezicht niet met elkaar rijmden, maar wel allemaal harmonieerden met het idee of de zijnstoestand Humo. In die days of miracle and wonder sloot ik niet uit dat ik eeuwig jong zou blijven.

Een tijd geleden, op een feest, zei een hoofdartikelenschrijver van een kwaliteitskrant me dat ik ‘met mijn profiel’ in deze tijd door geen enkele hoofdredacteur meer zou worden aangenomen. Ik had goddank een goede dronk die avond.