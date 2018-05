Er zit kracht in de liefde, zei bisschop Curry. Liefde, dat is liefde voor God en dat is naastenliefde. Liefde is niet egoïstisch, noch is ze gericht op het ik. Liefde is opofferend en bijgevolg verlossend, verzoenend, helend. Altruïstische, opofferende liefde kan levens veranderen. Want ‘there is power in love’: er zit kracht in de liefde.

Een christelijker thema bestaat natuurlijk niet. Maar veel mensen zullen er toch door verrast zijn. Want als je nooit naar de kerk gaat – en dat is zo voor de overgrote meerderheid tegenwoordig – dan hoor je eigenlijk nooit iets over de liefde. Althans niet over deze liefde.

We horen allemaal natuurlijk wél veel over een andere soort liefde. Niet de opofferende soort, waar bisschop Curry het over had, maar het begerende type. C.S. Lewis sprak in dit verband over ‘need-love’, de liefde die iets mist, ergens naar verlangt en hebben wil. De opofferende soort noemde hij ‘gift-love’, schenkende liefde.