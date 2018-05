De lijst zware beroepen: 'De redenering van de leerkrachten loopt mank'

HUMO De leerkrachten kregen een plaats op de lijst met zware beroepen en mogen, als die wordt goedgekeurd, vroeger met pensioen. In jouw onderzoek vinden we hen terug in de laagste risicogroep.

laura van den borre «Leerkrachten staan inderdaad onderaan onze lijst, net zoals overheidspersoneel en medisch personeel.»

HUMO Bovenaan jullie lijst staan schoonmakers, vuilnismannen en portiers.

van den borre «De mannelijke schoonmakers komen er het bekaaidst van af: zij hebben 90 procent meer kans om vroegtijdig te sterven dan mannelijke leerkrachten. Zo hebben ze drie keer meer kans te sterven aan ademhalingsziektes dan onderwijzers. Waarschijnlijk door de blootstelling aan schadelijke stoffen in poetsmiddelen, schimmels en stof. Dat onderschatten we weleens.»

HUMO Ben je verrast dat leerkrachten wél op de zware lijst staan en schoonmakers niet?

van den borre «Ik heb begrip voor de leerkrachten, maar hun redenering loopt mank. Het lijkt alsof ze zich neerleggen bij de situatie, om vroeger met pensioen te kunnen. Maar misschien is het nuttiger om de werkomstandigheden nú te verbeteren, zodat hun job minder zwaar wordt.»

HUMO Heeft het zin om een vuilnisman vroeger met pensioen te laten gaan? Volgens jouw studie leeft hij misschien niet lang genoeg om van zijn pensioen te genieten.

van den borre «Daar heb je een punt, ja. Uit onze studie over een periode van 20 jaar blijkt dat de uitval groot is bij schoonmakers en arbeiders. Soms door overlijden, ofwel door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Of ze hun pensioen halen, is dus maar de vraag.»

HUMO Heeft zo’n lijst dan wel zin?

van den borre «De discussie is niet zinvol zoals we ze nu voeren, door tegen elkaar te roepen: ‘Ik heb een zware job!’ We kijken minder naar concrete situaties, maar vooral naar de perceptie van een job. Zo zien we bijvoorbeeld de schoonmakers met hun ongezonde werksituatie over het hoofd.

»Het voordeel van het debat is dat iedereen plots aan het denken is gezet: hoe zit het eigenlijk met míjn job? Heb ik een zwaar beroep? Wat zijn de pijnpunten? Wat zou ik willen veranderen? Dat is waardevol en zal ons op lange termijn meer voordelen opleveren.»

HUMO Wij zijn al tevreden met betere koffie.