Hoe de 2-jarige Mawda Shawri kon sterven door een politiekogel

'Politici ontmenselijken migranten in de media, dan is het geen toeval dat de politie op hen durft te schieten'

HUMO Mawda Shawri stierf in de nacht van 16 op 17 mei. Wat is er toen precies gebeurd?

Mieke Van den Broeck «Een busje met 29 migranten vertrok vanuit het Franse Duinkerken, om via België de oversteek naar Engeland te maken. Rond één uur ’s nachts merkten agenten in een anonieme politiewagen het busje op in de buurt van Maisières, in Henegouwen, en staken ze het zwaailicht aan. De bestuurder van het busje negeerde het bevel om te stoppen en reed met hoge snelheid verder. Pas een uur later kwam het busje tot stilstand, nadat een agent vanuit de politiewagen naar de chauffeur had geschoten. Maar de kogel miste doel en trof Mawda Shawri: zij zat achterin op de schoot van haar mama. Ze werd geraakt in het hoofd en overleed in de uren daarna.»

HUMO De ouders mochten hun zwaargewonde dochter niet vergezellen naar het ziekenhuis. De politie wilde hen eerst ondervragen.

Van den Broeck «De ouders van Mawda schreeuwden om een ziekenwagen, terwijl de politie hen onder schot hield. ‘Als je niet zwijgt, schieten we,’ riepen ze. De agenten zagen uiteindelijk de ernst van de situatie in en belden de hulpdiensten. Mawda is toen alleen naar het hospitaal gebracht, ondanks de smeekbedes van de ouders. Zij werden, zoals alle andere migranten, in de boeien geslagen en naar een politiecel gebracht. Om zes uur ’s ochtends hebben ze de moeder en haar 4-jarig zoontje verteld dat het meisje overleden was. Tegen de vader zei men helemaal niets. Pas om één uur de volgende nacht heeft men de ouders vrijgelaten. De politie heeft geprobeerd om de ouders te verhoren, maar ze waren in shock.»

HUMO Waar zijn de andere inzittenden?

Van den Broeck «Dat weten we niet. We mochten het dossier nog niet inkijken. De enige zekerheid is dat de politie die mensen weer op straat heeft gezet.»

HUMO Zullen zij opnieuw proberen om in Engeland te raken?

Van den Broeck «Die kans is groot, en dat vormt een probleem voor het onderzoek, want het zijn getuigen die nog niet zijn verhoord. Ze hebben geen adres in België en kunnen later niet opnieuw voor verhoor worden opgeroepen. Het is toch raar dat de politie die mensen opjaagt en onder vuur neemt, maar hen enkele uren later opnieuw vrijlaat?»