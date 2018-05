Een dieet naar ons hart: sneller afvallen met Pascale Naessens en William Cortvriendt

'Ik eet mayonaise met een lepeltje, heerlijk!'

Haar coauteur, arts en voedingsdeskundige William Cortvriendt, doet dat meesterlijk. Hij schreef eerder de bestseller ‘Hoe word je 100?’, dat eerst in het Engels is verschenen en wekenlang op nummer twee van de bestsellerlijst op Amazon heeft gestaan. De kern van de zaak: geen suiker eten, maar wel veel vet. Naessens verkondigt het al jaren, en ze lepelt potten zelfgemaakte mayonaise uit, vertelt ze vrolijk in haar strakke jeans.

HUMO Hoe goed je boeken ook verkochten, elk keer stelden artsen je deskundigheid ter discussie. Dacht je: deze keer ga ik me indekken?

Pascale Naessens «Ik heb altijd wetenschappers geraadpleegd, zoals Harvard-professor Dariush Mozaffarian, die ook de inleiding voor mijn boek ‘Puur Pascale 2’ heeft geschreven. Maar om William zal niemand heen kunnen, en dat vind ik inderdaad wel comfortabel.»

HUMO Zijn status hield jou niet tegen toen je een fout in de eerste druk van ‘Hoe word je 100?’ vond: je wees hem er via mail even op.

Naessens «Er stond in dat groenten en fruit geen koolhydraten bevatten. Terwijl juist de koolhydraten uit groenten zo goed voor ons zijn, veel beter dan de snel verteerbare koolhydraten uit brood en pasta.»

William Cortvriendt «Dat was een fout. Ik schrok me dood toen ik die mail las.»

Naessens «Ik kreeg meteen een mail terug dat hij het onmiddellijk zou rechtzetten. Hij is een goeie, dacht ik toen, iemand die net als ik niet graag half werk wil doen.»

HUMO Als het over koolhydraten gaat, is er natuurlijk niets dat je ontgaat. Je hebt al zo vaak je oproep moeten verdedigen dat we brood, aardappelen en pasta moeten mijden.

Naessens «Ik ben ook nooit tekeergegaan tegen brood en aardappelen, ik maak vooral propaganda voor verse groenten en fruit, en voor vet.»

HUMO Vooral dat laatste is verwarrend. Iedereen denkt dat vet slecht is.

Cortvriendt «Dat is helaas wat de Gezondheidsraad de bevolking nog steeds voorhoudt. Al vijftig jaar doet die dat, allemaal door het nattevingerwerk van één bioloog, Ancel Keys, en omdat er economische belangen mee gemoeid zijn.»

HUMO Vertel.