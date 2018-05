Een mens van goede wil: Marc Coenen ontfermt zich met zijn gezin over de Afghaanse Ahmad

'In zijn eentje doorbreekt Ahmad alle vooroordelen'

Mark Coenen «Ahmad is nu 17. Twee jaar geleden kwam hij vanuit Afghanistan naar België, zonder ouders of familie. Zijn tocht duurde 30 dagen. Hij kwam over het land, met taxi’s, auto’s en treinen. Zijn moeder had geld in zijn broek genaaid. Wij hebben zelf een zoon van 17. Stel je voor dat we tegen hem moeten zeggen: ‘Jongen, hier heb je wat centen, vertrek naar Afghanistan.’ Ik vind dat echt waanzinnig.

»Ahmad reisde in groep en volgens hem viel het allemaal wel mee. Hij is heel nuchter en dramatiseert zijn tocht niet. Maar als ik mij die probeer voor te stellen, denk ik toch: ‘Oh, mijn god.’»

HUMO Werd hij door zijn ouders weggestuurd?

Coenen «In de streek waar hij woonde, zijn de taliban actief. Ze bezorgen brieven aan vaders en moeders: ‘De volgende die we willen inlijven, is jullie zoon. Als hij weigert, maken we hem van kant.’ Daarom moest Ahmad zijn thuis verlaten. Hij is ondertussen erkend als vluchteling. »

HUMO Woont Ahmad nu bij jullie?

Coenen «Nee, wij zijn geen pleeggezin voor hem. Jongens en meisjes zoals Ahmad wonen in de week in hun eigen huis. In het weekend of op andere momenten kunnen ze bij gezinnen zoals het onze terecht. De manier waarop wij hem opvangen, voelt heel natuurlijk aan. Het is een ideale, ongedwongen manier om elkaar beter te leren kennen.

»De ouders van de vriend van mijn dochter vangen al een hele tijd een vluchtelingenjongen op. Dat sprak mij erg aan. Na wat zoeken kwam ik bij de organisatie Minor-Ndako terecht. Die ontfermt zich sinds 2000 over het lot van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. Ik bezocht een infosessie en schreef me meteen in om ‘steunfiguur’ te worden. Kort nadien kwamen ze bij ons thuis voor een gesprek. Ze vroegen ook of onze kinderen ermee akkoord gingen dat er af en toe een vreemde jongen of meisje over de vloer zou komen. Terecht, want als één van mijn kinderen gezegd zou hebben: ‘Vader, ge zijt zot’, dan hadden we een probleem. Het hele gezin moet erachter staan, en bij ons was dat zo. In het begin van dit jaar spraken we een eerste keer met Ahmad af in de stad waar hij met drie lotgenoten woont. Het klikte meteen.»

HUMO Hoe vaak komt hij naar jullie?

Coenen «Zo vaak als het hem past. Soms spreken we elders af, zo zijn we vorige week samen iets gaan eten in de stad. Als hij daar zin in heeft, neemt hij deel aan onze sociale activiteiten. We forceren niets. We facebooken en vragen hem dan of hij zin heeft om langs te komen. Of hij vraagt aan ons wanneer hij nog eens kan binnenspringen.»

HUMO Zijn jullie nu zijn familie in België?

Coenen «Dat is ietwat overdreven. Via Skype heeft hij intens contact met zijn familie in Afghanistan. Hij heeft geen nood aan een vader- of moederfiguur. Wij zijn vooral zijn toegangspoort tot Vlaanderen. De eerste keer dat hij bij ons kwam, zei hij dat hij nog nooit bij een Vlaams gezin op bezoek was geweest. Hij was hier toen al twee jaar. Hij klaagde niet over de manier waarop hij opgevangen werd, maar helaas leven in onze samenleving vluchtelingen gescheiden van de andere mensen.

»Ahmad combineert nu school en werk. Vanaf volgend jaar wil hij voltijds zijn humaniora afmaken. In zijn dagelijkse leven zit hij vooral tussen andere Afghaanse jongens. Onderling praten zij hun eigen taal. Ahmad spreekt al goed Nederlands, maar hij wil het nóg beter leren. Hij wil echt vooruit en dat vind ik zo sterk. Hij wil studeren, werken en zich ontplooien. En hij luistert graag naar Studio Brussel. In zijn eentje doorbreekt hij alle vooroordelen over vluchtelingen.»

HUMO Voeren jullie diepgaande gesprekken?

Coenen «Nog niet, dat is misschien voor later. Hij is heel open én grappig. Zo vertelde hij dat hij vorig jaar als vakantiejob kinderen begeleidde naar het zwembad. Alleen kan hij zelf niet zwemmen (lacht).»

