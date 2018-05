Beide heren delen bovendien dezelfde titel. Ze zijn ‘Beste werkgever van het land’, Schoenen Torfs in de categorie boven de 500 werknemers, het IT-bedrijf EASI van Salvatore Curaba in de categorie onder de 500 personeelsleden.

Wouter Torfs «Proficiat met de kampioenstitel, bij ons is het miserie troef: Lierse verdwijnt.»

Salvatore Curaba «Ik ben blij met de titel, maar het voetbal is ziek. Er gaat veel te veel geld in om en er is veel te weinig respect. Het zwarte geld loopt van de muren, spelers worden als koopwaar behandeld, en ze gaan zich ook zo gedragen. Ik probeer een nieuw model te introduceren, ethischer en transparanter, maar het is wennen. Ik ben vanaf nul kunnen en moeten starten, na het failliet van 2009 kon ik het stamnummer 93 kopen. Er was helemaal niets meer: we moesten spelers zoeken, een trainer, supporters... En vandaag zijn we kampioen.»

Torfs «Fantastisch, dat moet een boost geven aan de stad.»

Curaba «Bij de laatste match waren er 5.000 toeschouwers.»

Torfs «In wat eigenlijk de vijfde klasse is? Dat is ongelooflijk. Er zijn ploegen in tweede klasse die zoveel volk niet trekken.»

Curaba «De mensen zijn fier, ja. Er is geen club in onze reeks die meer sponsors heeft dan wij. Eigenlijk passen we in het voetbal dezelfde principes toe die ons beste werkgever hebben gemaakt: zorg dat je personeel en je klanten zich gelukkig voelen met je product. Wees ethisch en transparant.

»Eén voorbeeldje: we hebben vijf categorieën spelers en binnen iedere categorie verdienen alle spelers evenveel, zonder uitzondering. Want als je weet dat de man naast jou drie keer zoveel verdient, komt dat de ploeggeest niet ten goede. Iedere speler tekent een contract voor twee jaar en krijgt geen euro in het zwart betaald.»

Torfs «Fantastisch.»

Curaba «De spelers krijgen ook een premie als er meer dan 1.500 supporters komen opdagen. Voetballers zijn tegenwoordig ook acteurs, ze moeten bij de supporters betrokken zijn, ook via sociale media. Ze moeten niet alleen hun match spelen.»

Torfs «En ze aanvaarden dat?»

Curaba «Als ze dat niet aanvaarden, zoek ik wel andere spelers. We hebben geen enkele sterspeler in de ploeg, maar we hebben wel een ongelooflijk team. Alle spelers gaan voor elkaar door het vuur.»

'Wij hebben het probleem van oudere werknemers aangepakt door vanaf 50 jaar het loon te verlagen. Het mijne inbegrepen'

HUMO Elke zichzelf respecterende CEO in Vlaanderen wil toch een voetbalclub, meneer Torfs. Hebt u nooit zin gehad om de nieuwe Bart Verhaeghe of Marc Coucke te worden?