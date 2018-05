HUMO Radiominnende studenten kijken al verlangend uit naar de editie van dit jaar, heb ik vernomen.

Julie Van den Steen «De eerste tweets over ‘Marathonradio’ krijgen we al in februari, van studenten die willen weten of er ook dit jaar een editie komt.»

Peter Van de Veire «Ik zie onszelf graag als het mentale korset van de studenten. Eigenlijk is het absurd dat er op de radio zo lang niets voor hen was in de examenperiode.»

HUMO Zeven jaar geleden ben jij er in je eentje mee begonnen, het was tegelijk een recordpoging om 185 uur ononderbroken radio te maken. Wat weet je nog van die eerste editie?

Van de Veire «Na een paar dagen kreeg ik halve psychoses, ik ging zelfs hallucineren. Op een bepaald moment was Thibaut Courtois te gast in de studio, en er stonden brandende kaarsen rond hem. Ik vroeg aan de redactie waar die voor dienden. ‘Welke kaarsen?’ vroegen ze. Allemaal ingebeeld. Niet gezond, maar we hebben er wel het concept van ‘Marathonradio’ aan overgehouden.»

HUMO Nu vormen jullie samen met Brahim een dj-trio.

Van den Steen «Maar het is nog zwaar, hoor. We nemen elk afwisselend een dag en een nacht voor onze rekening, waardoor je niet helemaal hebt kunnen recupereren voor je volgende shift. Na een tijdje lijkt elke dag om drie uur opstaan om het ochtendblok te presenteren zelfs niet meer zo erg (lacht).

»Vooral met de nachten heb ik het moeilijk: tegen acht uur ’s ochtends voel ik me zo vies als wat. Buiten zie ik dan studenten die na een nachtje uit naar huis waggelen, en op slag voel ik me ook zo.»

Van de Veire «Op zulke momenten merk je dat je lichaam niet is gemaakt om ’s nachts wakker te zijn. Daarom houden we tussen twee en vier uur ’s nachts een kleine pauze, zodat de dj toch even kan rusten. Zo geven we studenten ook het signaal dat ze absoluut even moeten rusten om hun examen goed te kunnen maken. Tegelijk is het de bedoeling dat wij afzien door dat ritme: je offert je op voor de studenten.»

HUMO Afzien is een vereiste om ‘Marathonradio’ te maken?

Van de Veire «Ik vind van wel, ja. Het is een vorm van solidariteit. Brahim doet bijvoorbeeld ook mee aan de ramadan, daarmee tonen de moslims zich solidair met diegenen die het met minder moeten doen. En wij tonen ons solidair met de blokkende medemens. Al is onze opoffering nog miniem in vergelijking met wat je als student moet doorstaan. Dat mis ik écht niet.»

Van den Steen «Ik anders wel.»

Van de Veire «Meen je dat nu?»