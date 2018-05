Dino's, hero's en weirdo's à gogo: Humo's Lekkerste Filmzomerlijst

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

Van: J.A. Bayona.

Met: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard en Jeff Goldblum.

De pitch: hap!

Uit op: 6 juni.

Een welgemeende rrrrroarrrrrr!, want: volgens regisseur J.A. Bayona (‘El orfanato’, ‘A Monster Calls’) zal de eerste helft u alles geven wat u van een ‘Jurassic’-film kunt verwachten (‘Rrrrrroarrrrrr!’), maar lijkt het tweede uur meer op een horrorfilm uit de gothictraditie. Yummie!

Een teleurstellend miauwtje, want: de allereerste ‘Jurassic Park’ van Steven Spielberg was een revolutionaire digitale krachttoer waar je mond van openviel, maar sindsdien is het ‘Wow!’-effect toch wat weggeëbt.

LOVING PABLO

Van: Fernando León de Aranoa.

Met: Javier Bardem, Penélope Cruz en Peter Sarsgaard.

De pitch: op vrijersvoeten met Pablo Escobar.

Uit op: 6 juni.

Dit is stuff van goeie kwaliteit, want: in dit drama van de getalenteerde regisseur van ‘Princesas’ en ‘A Perfect Day’ blikken we naar ’s werelds beruchtste kartelbaas door de adembenemende reeënogen van zijn minnares, de televisiester Virginia Vallejo.

Dit wordt een cold turkey, want: deze lamlendige biopic voegt geen lijntje toe aan de geweldige televisieserie ‘Narcos’. Tot overmaat van ellende staan Cruz en Bardem – in het echt een echtpaar – zo abominabel slecht te acteren dat het lachwekkend wordt.

OCEAN’S 8

Van: Gary Ross.

Met: Olivia Munn, Sandra Bullock en Cate Blanchett.

De pitch: ‘Ocean’s 11’, maar dan met boezems.

Uit op: 13 juni.

Vrouwen boven, want: dat er eindelijk een vrouwelijke reboot uitkomt van Steven Soderberghs succesvolle kraakfilm, vormt een mooi bewijs dat de tijden in Hollywood wel degelijk aan het veranderen zijn.

Blikje bier opentrekken, boer laten en naar het voetbal kijken, want: al die female empowerment kan u aan uw vette mannelijke reet roesten.

DISOBEDIENCE

Van: Sebastián Lelio.

Met: Rachel Weisz, Rachel Mc-Adams en Alessandro Nivola.

De pitch: zedenbederf in de joodse gemeenschap.

Uit op: 13 juni.

Zelfs Kris Peeters en Aron Berger gaan hand in hand kijken, want: wanneer twee jeugdvriendinnen uit een ultraorthodox joods milieu met elkaar aan de scharrel gaan, komt het tot een boeiende clash tussen passie en religie.

U weigert deze film een hand te geven, want: om religieuze redenen vindt u het echt niet kunnen dat twee actrices elkaar op het witte doek een stevige pakkerd geven.

TROISIÈMES NOCES

Van: David Lambert.

Met: Bouli Lanners, Nele Hardiman en Eric Kabongo.

De pitch: Tom Lanoye verfilmd.

Uit op: 13 juni.

Rijstkorrels klaarhouden, want: als deze Waalse verfilming van Lanoyes ‘Het derde huwelijk’ – over een man die voor de poen in het huwelijksbootje stapt met een Afrikaanse asielzoekster – zo spits en zo geinig wordt als het bronmateriaal, staat ons een puik filmpje te wachten.

U vraagt nu al de echtscheiding aan, want: in het zomerseizoen wil u dino’s en superhelden zien, geen Franstalig multicultureel drama over gemengde schijnhuwelijken.

BLOCKERS

Van: Kay Cannon.

Met: Kathryn Newton, Gina Gershon en Leslie Mann.

De pitch: weg met die maagdelijkheid.

Uit op: 20 juni.

Deze meatballs zullen u smaken, want: deze door Seth Rogen geproduceerde klucht over drie tienermeisjes die een pact sluiten om zich op prom night te laten ontmaagden, staat nu al geboekstaafd als de allereerste platvloerse tienersekskomedie met een feministische invalshoek.

Smul liever nog eens van ‘Porky’s’, want: een vulgaire tienersekskomedie waarin de jongens zich respectvol gedragen tegenover de meisjes? It doesn’t compute.

HEREDITARY

Van: Ari Aster.

Met: Toni Collette, Gabriel Byrne en Alex Wolff.

De pitch: ‘The Exorcist’ meets ‘Rosemary’s Baby’.

Uit op: 27 juni.

Met knikkende knieën naar de bios, want: de horror-revival van de voorbije jaren (‘Get Out’, ‘It Follows’, ‘A Quiet Place’) bereikt een absoluut hoogtepunt met deze superieure griezelfilm, die door Amerikaanse critici niet onterecht werd uitgeroepen tot de nieuwe ‘Exorcist’.

Maak het u liever gezellig met ‘The Sound of Music’, want: deze waanzinnig schrikwekkende horrorprent bevat beelden die u zullen doen sidderen als een espenblad.

BOOK CLUB

Van: Bill Holderman.

Met: Diane Keaton, Jane Fonda en Candice Bergen.

De pitch: een vrouwelijke leesclub waagt zich aan ‘Vijftig tinten grijs’.

Uit op: 27 juni.

Desnoods per rollator naar de Kinepolis, want: ook al worden ze een dagje ouder, het is altijd weer een genoegen om Keaton en Fonda op het doek te zien fonkelen.

Voel uw tenen krullen, want: Keaton en Fonda al giechelend en gibberend grapjes horen maken over viagra, spanking en bondage? Dit wordt een pijnlijke vertoning zonder weerga.

INCREDIBLES 2

Van: Brad Bird.

Met: de stemmen van Samuel L. Jackson, Holly Hunter en Craig T. Nelson.

De pitch: Mr. Incredible en Elastigirl gaan weer loos!

Uit op: 27 juni.

Dat wordt een blij weerzien, want: de Incredibles, die uitgerangeerde superhelden die een normaal gezinsleven proberen te leiden, behoren tot de leukste personages die de Pixar-fabriek heeft voortgebracht.

Aan dat spandex zit een muf geurtje, want: ergens blijft het jammer dat ook Pixar vandaag meer inzet op sequels en franchises dan op frisse, originele films.

SICARIO: Day OF THE SOLDADO

Van: Stefano Sollima.

Met: Benicio Del Toro, Josh Brolin en Isabela Moner.

De pitch: shoot-outs, raket-inslagen en zoevende Black Hawk-helikopters.

Uit op: 4 juli.

Zo snel als een kogel daarheen, want: Denis Villeneuve, die zich wegens tijdsgebrek niet met het vervolg op zijn misdaadtopper uit 2015 kon bezighouden, kreeg een interessante vervanger: Stefano Sollima, de regisseur van ‘Gomorra’ en ‘Romanzo criminale’.

Bereid u voor op een losse flodder, want: aangezien zowel Villeneuve, cameragrootmeester Roger Deakins als actrice Emily Blunt niet langer deel uitmaakten van de crew, lijkt het ons weinig waarschijnlijk dat de sequel het machtige niveau van de eerste ‘Sicario’ zal halen.

THE FIRST PURGE

Van: Gerard McMurray.

Met: Marisa Tomei, Melonie Diaz en Luna Lauren Velez.

De pitch: hoe de purge – waarbij de Amerikanen één keer per jaar ongestraft het beest in zichzelf mogen loslaten – eigenlijk werd uitgevonden.

Uit op: 4 juli.

U doet lustig mee, want: de omstreden poster – een knalrood petje met daarop de titel – suggereert dat deze ‘Purge’-prequel weleens een bloederige satire zou kunnen worden op Donald Trumps pro-wapenbezitbeleid.

Verschans u toch maar beter in uw huis, want: wat ooit een originele hoogdag was, is na vier ‘Purge’-films even saai en routineus geworden als paasmaandag.

KINGS

Van: Deniz Gamze Ergüven.

Met: Halle Berry, Daniel Craig en Lamar Johnson.

De pitch: welkom in brandend Los Angeles.

Uit op: 4 juli.

Heil Berry, want: de getalenteerde Turkse regisseuse van het vlijmscherpe anti-Erdogan-pamflet ‘Mustang’ maakt haar Hollywooddebuut met een politiek geladen drama over een Afro-Amerikaanse moeder (Berry) en een blanke Brit (Craig), die verstrikt raken in de Rodney King-rellen in L.A.

Laten wij bidden voor Halle Berry, want: de voormalige Oscarwinnares mag met het door de Amerikaanse pers verguisde ‘Kings’ een nieuwe titel toevoegen aan haar steeds indrukwekkender wordende curriculum van pijnlijke debacles.

ADRIFT

Van: Baltasar Kormákur.

Met: Shailene Woodley, Sam Claflin en Grace Palmer.

De pitch: zeilboot op drift.

Uit op: 4 juli.

Zwembandjes aan, want: niets gaat boven een goed gemaakte survivalthriller waarin de hoofdpersonages – deze keer een koppeltje dat in een orkaan verzeilt – een woeste strijd tegen Moedertje Natuur dienen uit te vechten.

Laat maar zinken, want: hoewel hij met ‘Everest’ liet zien dat er geen onaardige rampenfilmer in hem schuilt, ruilt regisseur Kormákur de authenticiteit deze keer al snel in voor melodrama van ‘We can do anything!’-niveau.

SKYSCRAPER 3D

Van: Rawson Marshall Thurber.

Met: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber en Neve Campbell.

De pitch: The Rock doet een ‘Die Hard’-je.

Uit op: 11 juli.

U zou die grijns op ons bakkes eens moeten zien, want: The Rock als een ex-FBI-flik die zijn gezin uit een brandende wolkenkrabber moet redden, tegelijkertijd moet bewijzen dat hijzelf de zaak niet in de fik heeft gestoken én tussendoor in 3D op de echte daders jaagt? O, ja!

Heimwee naar John McClane, want: zoals The Rock tijdens de beklimming van de wolkenkrabber maar beter niet naar beneden kijkt, zo kijkt u maar beter niet naar de bedroevende kwaliteit van de plot, de CGI en de dialogen.

TULLY

Van: Jason Reitman.

Met: Charlize Theron, Mackenzie Davis en Ron Livingston.

De pitch: wanhopige moeder huurt rustige vroedvrouw.

Uit op: 11 juli.

Boek nu al een babysit, want: iedereen die ooit een gulp babykots over zich heen heeft gekregen, zal smullen van deze hilarische satire op de donkere kant van het moederschap.

Opletten voor vieze vlekken, want: in de VS kwam de nieuwe film van de makers van ‘Juno’ en ‘Young Adult’ – regisseur Reitman en scenariste Diablo Cody – onder vuur te liggen omdat de plot nogal losjes omspringt met het begrip postnatale depressie.

ANT-MAN AND THE WASP

Van: Peyton Reed.

Met: Paul Rudd, Evangeline Lilly en Michael Douglas.

De pitch: Mierenman en de Wesp tegen één of andere de wereld bedreigende booswicht.

Uit op: 18 juli.

In mierenpas naar de donkere zaal, want: nu uw vertrouwen in het Marvel Cinematic Universe dankzij het verrassend coole ‘Thor: Ragnarok’ en het bezielde ‘Avengers: Infinity War’ weer helemaal is hersteld, kijkt u halsreikend uit naar de nieuwe capriolen van de charmantste superheld uit de Marvelstal.

Voer voor de rode mieren, want: eigenlijk hebt u uw bekomst van die hele Marvel Cinevermaledijde Universe.