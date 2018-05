Waarom Guy Verhofstadt Mark Zuckerberg niet meer gelooft

'De brexit en Trump hebben aange toond dat de Facebook-dreiging reëel is, en er komen overal in Europa verkiezingen aan'

HUMO Zuckerberg was, net als tijdens de Amerikaanse hoorzittingen, zeer ontwijkend en vaag. Hij beloofde wel dat er schriftelijke antwoorden zouden volgen op alle vragen. Wat zal Europa doen als die extra uitleg – en de kans is groot – opnieuw zeer vaag is?

Guy Verhofstadt «Er komt sowieso nog een extra hoorzitting met het Facebookmanagement. Er zijn nog veel vragen niet gesteld. Wat bijvoorbeeld met de 200 apps waarmee Facebook niet langer samenwerkt omdat ze de privacyregels niet respecteren? Welke apps zijn dat en wat ging er mis?»

HUMO Is de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe regelgeving over gegevensbescherming, wel streng genoeg om techreuzen als Facebook aan banden te leggen?

Verhofstadt «We moeten bekijken of en hoe we de GDPR op cruciale punten kunnen aanscherpen. Door bijvoorbeeld een verbod in te voeren om mensen te traceren die geen Facebookaccount hebben. Of door het ‘privacy shield’ in te trekken, waardoor Facebook nu al een hoop Europese gebruikersgegevens naar buitenlandse servers versluisde.

»De GDPR is nog maar pas van kracht, maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn, moeten we geen jaren wachten om bij te sturen. Ik denk dat we daarbij een onderscheid moeten maken tussen kmo’s, die al voldoende regels moeten volgen, en mastodonten als Facebook. Het grote probleem ligt uiteraard bij zulke giganten.»

HUMO Kan Europa wel iets beginnen tegen Facebook? Is het niet te groot en te machtig geworden?

Verhofstadt «Ik denk dat de Europese mededingingsautoriteit een grondige analyse moet maken over de macht van Facebook. Als er sprake is van een monopolie, moeten we net zoals bij klassieke bedrijven ingrijpen: het bedrijf opsplitsen of op z’n minst bepaalde onderdelen afsplitsen. Ik denk dan aan Instagram, Messenger of WhatsApp.»

HUMO Had Europa niet eerder moeten optreden?