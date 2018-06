Uit de platenkast van Mauro: ''Stone' van Billy Green

Artiesten die belang hechten aan hun status na de dood, daar begrijp je toch helemaal niks van. Het zou wel eens de ultieme ijdelheid kunnen zijn. Wat kan iemand zoal aanvangen met zijn of haar hoogsteigen post mortem roem? Wie kan mij dát eens vertellen? Meester! Meester! Ik weet het! Ja, zeg het eens, Jantje. Helemaal niks! Want je bent dan naar het schijnt zo dood als een dooie pier! Heel goed, Jantje.

Zelfs het heelal zal ooit niets dan een lege echo zijn van een tochtgat aan de zwaarbewaakte buitenrand van Gods hemel (vijf sterren op TripAdvisor). Maar kijk, uit dat tochtgat der vergetelheid haalde iemand van het Finders Keepers-label dan toch weer een langspeelplaat tevoorschijn: ‘Stone’ van Billy Green, de soundtrack van een Ozploitation biker flick uit 1973. Trefwoorden zijn Australië, psychedelische swampfunk, Kawasaki motoren, soundscapes, Australië, elektronische percussie, didgeridoo en Australië.

‘Before Mad Max there was Stone’ stond er op de VHS-doos. Over de film zelf zijn de meningen verdeeld, vernam ik op een hoog aangeschreven verzamelplaats van critici: de reacties op YouTube. ‘Get fucked!!! This movie hasn’t stood the test of time.’ ‘Klassiker! Habe ich Ende der 70-iger im Kino gesehen!’ Of mijn favoriet: ‘That’s me behind the nazi.’