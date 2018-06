De secret op Best Kept Secret: tien onbekende parels die je moet zien

Best Kept Secret, dit weekend. Staat er op de affiche nog onbekend goud? Namen die de geest van de festivaltitel in zich dragen? Toffe tips? Minstens tien.

'En nu hopen dat de wind goed zit'

1. John Maus

Zondag 10 juni, Stage Five, 18.30

Gediplomeerde filosoof met een haakneus voor eighties-gothpop. Vertoont muzikale verwantschap met ex-studiegenoot Ariel Pink, maar weet zijn gekte beter onder controle te houden. Ook omschreven als ‘Cigarettes After Sex met de stem van Right Said Fred’. Op ‘Addendum’ is ‘Dumpster Baby’ een futuristische funksong over wegwerpbaby’s (‘Take that baby to the dump / To the dump!’). Maus, straks ook op Pukkelpop, is één van de interessantste rare flurken op BKS.

2. Altin Gün

Vrijdag 8 juni, Stage Five, 21.30

Turks-Amsterdams collectief dat zich specialiseert in exotische psychedelica, funk die aan de bilnaad blijft plakken en tot blinde euforie leidende ritmes. ‘On’, hun worp van een paar maanden geleden, werd bij elkaar gemixt door Jacco Gardner.

3. Naaz

Vrijdag 8 juni, Stage Three, 21.30

De carrière van Naaz Mohammad is nog pril, maar de Rotterdamse met Koerdische roots geldt als één van de meestbelovende talenten van Nederland. Neemt nooit een blad voor de mond: niet op haar eigen Wikipedia-pagina (‘Op school werd ze gepest voor haar bovengemiddelde lichaamsbeharing’), en – interessanter – evenmin in haar puntige maar gloedvolle soultracks, overigens stuk voor stuk voorzien van bloedmooie videoclips. Naaz wordt 20 op die vrijdag. Een paar weken later komt ze naar Rock Werchter.

4. Alex Cameron

Zat. 9 juni, Stage Three, 21.00

Nooit een saai moment met Cameron! Zijn songs zijn even poppy als – afhankelijk van waar uw tolerantiegrens voor kitsch ligt – enigszins creepy. Zijn podiumprésence houdt het midden tussen die van Bowie in z’n ‘Young Americans’-periode en de bombast van Springsteen. Aanrader voor al wie zijn popmuziek het liefst met zin voor avontuur en lulkoek heeft.

5. Gang of Youths

Zondag 10 juni, Stage One, 14.30

Harige neusvreters uit Australië die elkaar tijdens een evangelische misviering hebben gevonden. Drie van hen heten Joji Malani, Donnie Borzestowski en – drie keer snel na elkaar! – David Le’aupepe. Hun recentste is hun beste: ‘Go Farther in Lightness’ (2017) staat vol stevige rock, hier en daar gemarineerd in de bourbon van Tom Waits, dan wel de rode wijn van The National.

6. Hinds

Zondag 10 juni, Stage Two, 15.30

Vrouwvolk dat – zowel qua talent om uit ongebreidelde chaos een feestje te bouwen als qua bierconsumptie op het podium – goed naar de jonge Beastie Boys heeft gekeken. Spelen desondanks gewoon, net als u en ik, aanstekelijk rammelende rock. Meezinger: ‘Davey Crockett’.

7. Container

Zaterdag 9 juni, Stage Five, 1.20

Of: Ren Schofield uit Nashville. Heeft naar eigen zeggen de noise- en punkesthetiek de techno binnengeloodst. Garant voor een beenharde, uitstekende lofi-technoset.

8. Big Ups

Zaterdag 9 juni, Stage 666, 02.30

Hun post-hardcoremijlpaal ‘Eighteen Hours of Static’ (2014) hebben de New Yorkers sindsdien niet meer overtroffen, maar live is de groep nog steeds een spanbetonnen aanrader. Vier jaar geleden op Pukkelpop voor tien man en een paardenkop. Op Best Kept Secret is déze paardenmuil er gewoon opnieuw bij.

9. Susanne Sundfør

Vrijdag 8 juni, Stage Three, 17.30

Noorse sirene die op haar laatste plaat (‘Music for People in Trouble’, en dus mogelijk iets voor u) de dancepop achterwege liet en de roots terugvond: bezwerende folkpop. Leerde het klappen van de zweep ooit in de onmiddellijke omgeving van Madrugada, Tom McRae en Ane Brun, maar heeft intussen haar eigen stem al lang gevonden. En luister: wát voor een stem! Straks ook in Werchter.

10. Khruangbin

Zondag 10 juni, Stage Two, 13.45

Drie Texanen (m/v) die zich hebben toegelegd op oosters geïnspireerde, in alle holtes zwetende, grotendeels instrumentale soul. Kortom: muziek om bij te kezen. In februari goed voor een prima plaatje, maar live de laatste tijd aan een hobbelig parcours bezig. Volgens de recensies gooien ze er afwisselend met de klak naar (‘Saai’, ‘Navelstaarderig’, ‘Glimlacht die drummer dan nooit?!’), of ze nemen u mee op dé trip van de zomer (‘Bezwerend’, ‘Waardige erfgenamen van James Brown’, ‘Wat een charismatische drummer!’). Hopen dat de wind goed zit!

Best Kept Secret, vrijdag 8 juni tot zondag 10 juni, Safaripark Beekse Bergen, Hilvarenbeek. Info en tickets: bestkeptsecret.nl