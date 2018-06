Nieuwe app laat vrouwen hun date recenseren. Humo dook in de Vlaamse recensies

'Hij smeekte mij om op zijn kieslijst te staan, maar dat vond ik een te grote verbintenis na een eerste afspraakje'

Een rare fetisj

‘Eerlijk? Ik voel me bedrogen. Deze man was in werkelijkheid een stuk kleiner dan hij op zijn foto liet uitschijnen. En hoewel hij in zijn profiel had beweerd dat hij een vaste job had, vermoed ik dat hij ondanks zijn leeftijd nog altijd studeerde: bijna de hele avond had hij het over ‘blokken’. Bovendien kon hij tijdens het eten maar niet stoppen met op tafel te trommelen, wat me gek maakte. Op de koop toe bleek hij een rare fetisj te hebben: hij bleek lid te zijn van een obscure groep perverten van middelbare leeftijd, die hij liefhebbend omschreef als ‘kreuners’. Níét voor herhaling vatbaar.’

(Marianne, 43, Tienen)

Geen feminist

‘Hij wilde absoluut afspreken in het zwembad, wat ik oké vond, maar toen ik uit het kleedhokje kwam, stond hij me op te wachten met een groene schort aan en een alcoholstift in de aanslag. Tot mijn ontsteltenis begon hij elk grammetje vet op mijn lichaam aan te duiden, en raadde hij me zelfs aan om één en ander te laten wegsnijden. Ik stelde maar voor om nog iets te gaan drinken, maar daar stak hij een urenlange tirade af over waarom feminisme onzin is, en beet hij me toe dat vrouwen al blij mogen zijn dat mannen naar hen wíllen kijken – ‘Zeker met jouw neus!’ Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld. En hij zag er zélf niet uit!’

(Ann, 38, Maaseik)

Stukgelopen relatie

‘We hadden afgesproken op restaurant, maar daar herkende ik hem bijna niet: hoewel hij op zijn profielfoto kortgeschoren haar had, bleek hij een wat borstelig kapsel te hebben. Tijdens de maaltijd kon hij, tot vervelens toe, niet stoppen om bij elk ingrediënt een heel verhaal te vertellen over de afkomst ervan. Na enkele drankjes werd duidelijk dat hij moeite had om zijn stukgelopen relatie achter zich te laten, omdat de vrouw er met een veel jongere kerel vandoor was gegaan. ‘Een mollenvanger met een wijnvlek dan nog,’ zei hij. En hoewel hij de relatie ‘puur platonisch’ noemde, wist ik wel beter.’

(Louise, 28, Antwerpen)

Iets te flirterig

‘Grappige, aandachtige man die zichzelf niet al te serieus neemt. Maar misschien toch iets té attent. Onze date was aanvankelijk vrij amusant, het was pas toen ik thuiskwam dat de ellende begon. Nadat hij me had afgezet, reed hij nog vijf keer voorbij mijn huis en belde hij drie keer aan. Later die avond stuurde hij een stortvloed aan sms’en die maar weinig subtiel waren. Achteraf excuseerde hij zich, zij het dan maar half, door verontwaardigd te stellen dat het wel vaker gebeurt dat zijn ‘speelse of flirterige manier van omgaan’ niet bij alle vrouwen in de smaak valt. Ik bleef met gemengde gevoelens achter.’

(Emma, 34, Brussel)

De zoveelste afrekening

‘Rare kerel. Hij was net als ik van Antwerpen, wat voor een eerste klik zorgde, maar hij wilde al snel over niets anders dan politiek praten. Hij wilde mijn garantie dat ik geen Vlaams-nationaliste was, want daar had hij zich naar eigen zeggen ‘al eens aan mispakt’. Na een van de pot gerukte speech van anderhalf uur over iets met bussen en een tunnel verdronk hij stilaan in zelfmedelijden. Toen hij aan de ober de rekening vroeg, zuchtte hij zelfs iets over ‘de zoveelste afrekening bedoeld om me schade te berokkenen’. Toen we afscheid namen, smeekte hij me nog om op zijn kieslijst te staan. Sorry, maar voor een eerste afspraakje vind ik dat een te grote verbintenis.’

(Mieke, 32, Antwerpen)

Terug naar de studio

‘Afknapper. Hij leek in niets op zijn foto: de gezellige witte baard die hij daar droeg, was weg toen ik hem ontmoette. Nog voor het hoofdgerecht begon hij aan een lange monoloog over de Amerikaanse politiek, die me maar matig kon interesseren. De weinige momenten waarop hij me een woord liet uitbrengen, zei hij bovendien elke keer: ‘Over naar jou in de studio, Martine.’ Maar ik heet helemaal niet Martine!’

(Karen, 40, Roeselare)

Weinig verhullend

‘Een picknick in het park? ‘Romantisch!’ dacht ik. Alleen bleef hij de hele tijd lullen over wolken, die hij me ook nog eens aanwees. Cumulonimbus hier, stapelwolk daar: ongeveer het saaiste gespreksonderwerp dat je je maar kunt inbeelden. Toen hij begon over depressies, was ik bang dat ik er zelf één zou krijgen. Na een tijdje had ik bovendien een stijve nek van altijd maar naar boven te kijken. Jammer, al had ik kunnen weten dat hij een apart type zou zijn: hij kwam opdagen in een soort groen lycra pak dat maar weinig tot de verbeelding overliet. Té weinig, als ik heel eerlijk ben. Ik ben vertrokken toen hij zei dat hij een hogedrukgebied voelde ontstaan. Er volgde geen tweede afspraakje.’

(Tine, 47, Mechelen)

Kindervriend

‘Afgaand op zijn profielfoto dacht ik dat ik een avond met die acteur van ‘Loft’ zou doorbrengen. Jammer genoeg ging het eerder om een soort witteproductversie. Voor de rest niet al te veel klachten: het eten was lekker, de wijn was goed. Al vroeg hij wel de hele tijd of ik kinderen had, wat ik een beetje raar vond. Ook vreemd: toen we afscheid namen en ik wilde weten wanneer ik hem nog eens kon zien, zei hij dat dat ‘van de rechter zou afhangen’. Voor de rest geen problemen. Een goede partij, denk ik.’

(Kelly, 29, Edegem)

Grove butler

‘Het was moeilijk om niet onder de indruk te zijn in het begin. Een eerste date op een jacht? Mét een butler aan boord! En dat hij net als ik een hondenliefhebber bleek te zijn, was ook mooi meegenomen. Jammer genoeg smolt mijn opwinding als sneeuw voor de zon zodra ik aan boord ging en James, de butler, de drankjes bracht: het waren er dríé. En jawel, zodra we in de zetel zaten, kwam het personeel er gewoon bij zitten. Al snel werden er een heleboel vragen gesteld die ik te ver vond gaan. En dan had die butler nog het lef om te zeggen dat hij de intiemste later wel zou stellen, ‘in bed’! Ik ben nog nooit zo gedegouteerd geweest. En die K3-posters overal vond ik ook maar pervers voor een man van middelbare leeftijd.’

(Marianne, 36, Antwerpen)

Juister geheim

‘Ik heb meerdere afspraakjes achter de rug met deze man. Al snel werd duidelijk dat hij een avontuurlijk type was: abseilen van een rots, door de duinen rijden met een quad, liters tequila drinken... En hoewel de klik er was, kreeg ik steeds meer de indruk dat er iets niet klopte. Alsof hij zijn ware aard verwoed probeerde te verbergen en ik niet mocht zien wie hij écht was. Toen ik hem tijdens een rollercoasterritje in een pretpark met zijn gedrag confronteerde, barstte de bom: bleek dat hij, ondanks zijn constante gevloek, een priester was! Toen ik hem vroeg wat hij dan in godsnaam op een datingapp deed, begon hij triomfantelijk te lachen. ‘Dat is toch de ideale dekmantel?!’ riep hij, terwijl ik woedend wegliep. Knettergek, die man.’

(Aline, 32, Assebroek)