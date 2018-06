De man in het Chewbacca-pak: 'Ik ben flauwgevallen op de set'

Wie gaat er schuil onder de harige vacht van Star Wars-personage Chewbacca? In ‘Solo: A Stars Wars Story’ is dat de Finse basketbalspeler Joonas Suotamo.

Joonas Suotamo «Om te beginnen is het pak erg zwaar. Ik ben zelfs een keer op de set flauwgevallen toen ik het te benauwd kreeg. En wat het acteren betreft: je moet goed reageren op wat je tegenspelers zeggen. Timing is essentieel. En natuurlijk heeft Chewie een eigen taal, die deels gebaseerd is op de geluiden die walrussen, beren, konijnen en tijgers maken. Het lijkt op grommen, maar ook daar zitten nuances in, en die moet je je eigen maken.»

- Hoe zijn de makers bij jou terechtgekomen?

Suotamo «Toen ze op zoek gingen naar een waardige vervanger voor Peter, hadden ze twee criteria: de acteur die Chewbacca vertolkt, moest groot zijn en blauwe ogen hebben. Bruine ogen vallen niet op door de vacht van Chewie, je hebt een duidelijk contrast nodig, ook al valt het bijna niemand op dat hij blauwe ogen heeft.

»Vrijwel alle basketbalteams in Scandinavië zijn benaderd om geschikte mensen te vinden. Ik had al enige acteerervaring opgedaan, dus ik had een kleine voorsprong. Bovendien heb ik filmambities. Ik heb filmwetenschap gestudeerd aan een Amerikaanse universiteit. Mijn sportcarrière is nu nagenoeg voorbij, dus wilde ik per se meedoen aan de Star Wars-films.»

- Over Chewbacca is niet al te veel bekend, maar hij blijft wel erg populair. Is het een idee om hem ook een eigen filmavontuur te gunnen?

Suotamo (lacht) «Het universum van Star Wars dijt steeds verder uit en er komen ook televisieseries rond de personages. Dus: waarom niet? Alles is denkbaar.» (az)

© Algemeen Dagblad

‘Solo: A Star Wars Story’ loopt nu in de zalen.