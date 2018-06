Koppensneller Herman Brusselmans: 'Vooral vrouwen krijgen het aan hun hart'

Hartaanvallen, attaques, kransslagaderbreuken: het leken altijd fenomenen die vaker voorkwamen bij mannen dan bij vrouwen. Je hoorde inderdaad relatief weinig zeggen dat een overleden vrouw aan een fatale hartstoornis kassiewijle was gegaan. Nu is uit diverse studies gebleken dat het de vrouwen zijn die qua dodelijke hartproblemen de mannen met verve een poepje laten ruiken.

Hoe komt dat? Ten eerste, er zijn meer vrouwen dan mannen. Dat kun je jammer vinden, maar het is helaas zo. Ten tweede, vrouwen hebben kleinere bloedvaten, waardoor het bloed, meer dan bij mannen met hun gigantische bloedvaten, het moeilijk heeft om te vloeien. Ten derde is de diagnose bij vrouwen moeilijker te stellen. Mannen voelen pijn in hun borststreek, krijgen ook nog steken in hun linkerarm, en hopla, het hart is niet oké! Vrouwen voelen helemaal geen pijn in hun borststreek, en ook niet in hun linkerarm. Welneen, zij moeten vooral panikeren als ze pijn voelen in de anus en een schrijnend gevoel krijgen achter hun oren. Maar dan denken ze: ik zal m’n gat afgeveegd hebben met te ruw wc-papier en ik krab even achter m’n oren, dan gaat die jeuk wel weg. Verkeerd gedacht! Even later liggen ze met hun poten omhoog als gevolg van een keiharde, nietsontziende hartaanval.

En dan is er natuurlijk nog de factor die voor veel ziektes, afwijkingen, klachten en sterfgevallen zorgt: stress. Vrouwen hebben veel meer stress dan mannen. Dat komt onder meer door seksisme, in die zin dat vrouwen nog steeds beschouwd en behandeld worden als tweederangsburgers. In hoeveel huisgezinnen is het niet zo dat de vrouw niet alleen een fulltime baan heeft, maar na thuiskomst des avonds ook nog eens de kookpotten op het vuur moet zetten, met de kinderen dient te spelen, en eenmaal uitgeput in bed aan de man z’n roede moet sjorren, want meneer is te lui en te lam om het zelf te doen. Daarom zou het leven van vrouwen veel eenvoudiger en minder belastend worden als meer mannen zouden overgaan tot goeie ouwe masturbatie. Ruk godverdomme aan je eigen fluit en laat je wijf met rust. Die heeft, na een uitputtende dag, wel wat anders aan haar hoofd dan de zorg over een lelijke, purperen erectie die ernaar snakt om twaalf miljoen spermatozoïden naar buiten te jagen.