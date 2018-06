Eeuwig spits Jan Mulder: 'Loris Karius'

Loris Karius leerde het vak in Biberach an der Riss. De talentvolle doelman trok de aandacht van Mainz en, na enkele seizoenen daar het doel te hebben verdedigd, van Liverpool. Vaste keeper Simon Mignolet zou maar beter geen fouten maken: Liverpool-trainer Jürgen Klopp was ooit van Mainz en is een fan van Karius.

Mignolet maakte een foutje. Karius werd opgesteld. De week daarop keepte Mignolet weer. Die situatie duurde enige tijd en toen besliste Klopp dat Karius zijn eerste doelman was. Mignolet belandde definitief op de bank.

Karius is een wildebras met een zweem arrogantie. Keepers zijn types. Hij speelde goed. Toen kwam de finale van de Champions League met de twee blunders van de eeuw, getekend Karius.