Meisjes aan de top: de nieuwe sterren van de hiphop

'Ik wil Grammy's winnen. Veel Grammy's. En ik wil sterven als een legende'

★MAHALIA ‘dronken bellen met je ex’

De mooie naam heeft een vervolg: Mahalia Burkmar. De 20-jarige Britse groeide op in een dorpje buiten Leicester (‘een multiculturele stad met een bruisende muzikale undergroundscene’), waar ze door haar broers – één danser en één mc – werd binnengeleid in de wereld van de hiphop en r&b. Samen met haar vader, een gitarist, maakte ze haar eerste liedjes. Toen ze 14 was, tekende ze haar eerste professionele contract bij Atlantic Records.

Mahalia «Dat was een keerpunt in mijn leven. Vooral omdat ik opeens besefte dat mijn toekomst in de muziek lag. Het is allemaal zo snel gegaan. Ik begon muziek te schrijven en vier songs later kreeg ik al een platencontract.»

HUMO Op aanraden van Ed Sheeran, zo wil de legende.

Mahalia «Dat klopt! Ik was toen een enorme fan van hem, ik wilde nummers maken zoals hij. Het was zelfs zo erg dat ik wilde meedoen aan een talentenjacht à la ‘The Voice’, gewoon om hem te ontmoeten. Maar net nadat ik me ingeschreven had, werd de show van antenne gehaald, waarop ik in huilen uitbarstte (lacht). Ik ben toen met mijn mama naar een paar van zijn concerten geweest, waar we probeerden om backstage te raken en vervolgens buitengesmeten werden (lacht). Ik deed dat niet voor mijn muziekcarrière – ik wilde ’m gewoon zeggen hoe fantastisch ik ’m vond. Maar we leerden zo toch veel mensen kennen, zoals songwriter Amy Wadge. Zij werkt vaak samen met Ed, en heeft recent bijvoorbeeld nog meegeschreven aan de laatste plaat van Kylie Minogue. Toen we op een concert in Wolverhampton waren, zei Amy opeens: ‘Komen jullie mee naar boven?’ En daar zat-ie in zijn kamertje te chillen: dé Ed Sheeran! Ik kon amper iets uitbrengen (lacht). Later die avond, op de autosnelweg op weg naar huis, stond mijn gsm opeens roodgloeiend. Bleek dat Ed had getweet: ‘Check allemaal dit 13-jarige meisje,’ met daaronder de link naar mijn Soundcloud. Niet veel later lag het contract klaar.»

HUMO Je had de goedkeuring van je held, maar toch wilde je niet te hard van stapel lopen.

Mahalia «Ik wilde absoluut mijn school afmaken. Vooral omdat ik gelukkig was. Wat ik had, wilde ik niet meteen op het spel zetten voor wat uiteindelijk máár een waterkansje was. Stel dat ik na een paar jaar was geflopt, dan had ik daar mooi gestaan, als tiener zonder opleiding. En bovendien: ik was goed in sport en wetenschap, wat als ik later dáármee iets wilde doen? Ik heb school en carrière gecombineerd en dat was de perfecte oplossing. Goed, ik heb weleens met rode oogjes in de les gezeten, nadat ik pas om vijf uur ’s ochtends uit Londen was vertrokken, maar toch. Ik heb the best of both worlds gehad.»

HUMO Nochtans sijpelt er in je teksten ook negativiteit door: in nummers als ‘17’ en ‘Silly Girl’ zing je over pesten en over hoe moeilijk het is om als tiener jezelf te zijn.

Mahalia (twijfelt) «Ik hield van school, maar het was niet altijd even plezierig. Net nadat ik mijn contract kreeg, ben ik naar een school voor podiumkunsten in Birmingham gegaan, waar ik de richting acteren volgde (Mahalia acteerde in de film ‘Brotherhood’, red.). Iedereen wist dat ik al een muziekcontract had, en veel muziekstudenten hebben me dat niet in dank afgenomen – afgunst zal wel een rol gespeeld hebben. Ik werd niet gepest, maar ik was verre van populair. Lange tijd was ik een people pleaser, maar dat heb ik afgeleerd. Ik weigerde om mezelf te veranderen, daarover gaat ‘17’. (Haalt haar schouders op) Meestal was ik goedgezind, soms iets minder. Zo gaat het toch bij iedereen?»

'Een producer zei letterlijk tegen me: 'Ik sta tussen jou en het succes. Wat heb je ervoor over?'

HUMO Het is niet evident om op zo’n jonge leeftijd al muziek te schrijven. Zijn er oude nummers waarvoor je je nu schaamt?

Mahalia «Op veel van die oude nummers ben ik net trots! ‘Let the World See the Light’, bijvoorbeeld. Dat is mijn allereerste nummer. Ik schreef het toen ik elf of twaalf jaar was. Ik kon amper een gitaar vasthouden, maar eerlijker ben ik nooit geweest.