Clement Peerens over de roemrijke geschiedenis van De Kreuners

'Amai Ben, ik heb nog nooit iemand zonder motorische beperking zo horen drummen!'

Het jonge volkje kent hen niet meer zo goed, en dat is jammer, want ze horen bij de Vlaamse cultuur als een sappig lapje spek rond een busseltje boontjes. Daarom deed Humo een beroep op een kenner. En we lanceren een warme oproep: lezers van dit blad! Knip het onderstaande uit en plak het op de koelkast, zodat het jonge grut kan kennismaken met een brok Lierse beschaving! Of nog beter: kleef het met Pattex Alleslijm op het scherm van hun laptop of iPad, dan kan het hen onmogelijk ontgaan.

HUMO Hoe groot is het belang van De Kreuners?

Clement Peerens «Immens. De Kreuners waren pioniers op alle vlakken. Ze zijn altijd erg vooruitziend geweest. Daarom hebben ze lang geleden de E19 aangelegd, dat heeft Walter Grootaers mij zelf verteld.»

HUMO Walter is de zanger van De Kreuners?

Peerens «Dat is een delicate kwestie. Bij de opname van hun eerste single kreeg Grootaers te horen dat zijn gezang niet echt loepzuiver was. Waarop hij antwoordde: ‘Sorry, maar ik zing digitaal. Daarom klinkt dat misschien een beetje anders. En ik zeg u: digitale audio is de toekomst! En we gaan onze tijd niet verprutsen aan discussies over toonhoogte, want we moeten de afrit naar Zemst nog afwerken.’ Dat was in 1978, hè!»

HUMO Waarom moest die snelweg er komen?

Peerens «De jonge Grootaers had voorspeld dat De Kreuners minstens dertigduizend optredens zouden verzorgen. Dat betekende dertigduizend verplaatsingen, heen en terug. Zo’n snelweg zorgde voor een enorme tijdwinst.»

HUMO Waarom passeert de E19 dan niet langs Lier?

Peerens «Er moest een aftakking komen in Mechelen, maar Walter kreeg last van zijn rug. Al dat graven en sleuren met kruiwagens eiste zijn tol. Daarom is de aansluiting met de Brusselse ring zo’n rommeltje gebleven. Hij heeft die nog vlugvlug afgewerkt, met een steunverband en een berg Dafalgan. Twee jaar geleden heeft Openbare Werken nog drie roadies en een bassist van het eerste uur opgedolven ter hoogte van Machelen, bij het vernieuwen van de toplaag. ‘Wij waren jong en ambitieus. Het moest vooruitgaan en die mannen stonden in de weg,’ zei Walter daarover.»

HUMO Men zegt dat De Kreuners in de late jaren 80 een nieuw elan kregen toen Ben Crabbé werd aangeworven als drummer.

Peerens «Dat klopt. De groep had een uitstekende drummer, maar Walter zei: ‘We hebben iemand nodig die net zo goed drumt als ik kan zingen.’ Dat werd Ben Crabbé. Na de eerste repetitie zei Walter: ‘Amai Ben, ik heb nog nooit iemand zonder motorische beperking zo horen drummen.’ Ben glom van trots, en hij verzweeg wijselijk dat hij uit Tienen kwam.»

HUMO Was Tienen een broedplaats voor muzikaal talent?

Peerens «Dat is het nog steeds. De Tienenaar Marco Metal was bijvoorbeeld een plaatselijke legende in de gitaarwereld. Die gast kon een gitaarplectrum 20 minuten lang tussen duim en wijsvinger houden zonder het te laten vallen. Hij trad vaak en met succes op in de plaatselijke café’s. Buitenstaanders vroegen hem wel eens waarom hij geen gitaar in zijn poten hield. Marco wees hen dan terecht: ‘Aan dat technisch gedoe doe ik niet mee. Want dat maakt de rockmuziek kapot.’ Bij elk optreden stonden er buiten ambulances klaar, want de hulpdiensten wisten dat Marco na die 20 minuten zijn plectrum in het publiek gooide, en daar werd zwaar om gevochten.»

HUMO Heeft Marco Metal ooit bij de Kreuners gespeeld?

Peerens «Ja, en dat vergde toch wel wat aanpassingen. Zo’n plectrummetje vloog niet ver genoeg bij grote optredens. Daarom kleefde Marco zijn plectrum op een baksteen, met de Pattex Alleslijm uit uw overigens voortreffelijk geschreven inleiding – zowel inhoudelijk als stilistisch. En dat geheel werd dan in het publiek gesmeten.»

HUMO Was dat niet gevaarlijk?

Peerens «Och, de ambulances stonden klaar, remember. Maar op een dag liet medegitarist Jan Van Eyken tijdens een solo zijn plectrum vallen. Vliegensvlug smeet Marco zijn plectrum naar zijn collega. Dat was vastgelijmd aan een arduinen drempel, want Marco zag het steeds groter. Van Eyken hield er volgens de rest van de groep een blijvend hersenletsel aan over. Dat zou blijken uit het feit dat hij sindsdien meermaals beweerde dat het akkoord Bm en een si mineur eigenlijk hetzelfde zijn. Terwijl elke Kreuner weet dat een Bm een BMW zonder wielen is.» (hm)