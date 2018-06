Maya Bolder, oma van vier IS-kinderen: 'Ik vrees dat mijn oudste kleinkind een moordmachine wordt'

Maya en haar man kochten in 2005 een huis in de Egyptische badplaats Hurghada, waar ze sindsdien permanent wonen. Hun dochter Mandy werd er tijdens een vakantie verliefd op de Egyptenaar Yasser. Korte tijd later trouwden de twee en gingen ze in Nederland wonen. In 2015 radicaliseerden ze echter, en nu leven ze in IS-gebied in Syrië met hun vier kinderen. Oma Maya vreest dat de terreurorganisatie hen vroeg of laat in het Westen zal inzetten om aanslagen te plegen: ‘Zeker de oudste, die nu 10 is, heeft een militaire training gekregen.’

HUMO Hoe is uw dochter geradicaliseerd?

Maya bolder «Van haar buurvrouw in Nederland vernamen we in 2015 dat Mandy een zwarte boerka en zwarte handschoenen begon te dragen. Yasser deed er alles aan om ons te beletten haar te spreken. Zij mocht absoluut geen contact meer met ons hebben, en zo kon hij haar indoctrineren. Onze dochter is jammer genoeg erg beïnvloedbaar. Alles wat we over haar weten, moeten we vernemen via andere ouders van wie de kinderen in IS-gebied wonen.»

HUMO U hebt sinds haar vertrek naar Syrië niets meer gehoord van haar?

bolder «Dat klopt. Ze is nu al sinds 2015 weg. Ze is gehersenspoeld. Ik vind het vreselijk dat ze met haar vier kinderen naar oorlogsgebied is getrokken. Het is onverantwoord. Je sluit je niet aan bij een terreurorganisatie.»

HUMO Hoe is Yasser geradicaliseerd?

bolder «Dat is in Nederland gebeurd. Blijkbaar had hij een broer die bij IS actief was, maar dat wisten wij toen niet. Van de buurvrouw in Nederland hoorden we dat hij steeds radicaler werd. Ook dat was aan zijn kledij te zien.»

HUMO Weet u of hij in Syrië een belangrijke positie heeft?

bolder «Nee. Wel hebben we gehoord dat hij tot 2015 mensen zou hebben gerekruteerd voor IS.»

HUMO Denkt u dat de IS-kinderen die daar zitten, in staat zijn om aanslagen in Europa te plegen als ze ooit terugkeren?

bolder «Ja.»

HUMO Waarom denkt u dat?

bolder «Ik heb genoeg video’s van trainingen gezien. En dan die verhalen… Na het vrijdaggebed moest iedereen naar een plein in Raqqa gaan en toezien hoe mensen gemarteld en onthoofd werden. Dat is toch niet normaal?»

HUMO Vreest u voor het leven van uw dochter en kleinkinderen?

bolder «Ja en neen. Onze dochter heeft via een andere IS-vrouw laten weten dat ze niet terug wil naar Nederland. De kinderen hebben er niet voor gekozen om ginder te leven, maar ik ben erg bang dat de oudste een moordmachine is geworden of zal worden.»

HUMO Zou u de Nederlandse overheid aanraden om hen terug te halen of vreest u dat het gevaarlijk is?

bolder «Als ze die kinderen terughalen, dan wordt het gevaar op aanslagen heel groot. Ze zullen iedereen moeten screenen, maar je weet nooit of ze geen opdracht hebben gekregen van IS.»

HUMO Child Focus roept op om de Belgische kinderen van IS-strijders terug te halen uit Syrië en Irak.

bolder «Dat lijkt me riskant. De meeste strijders met kinderen willen nu terugkeren omdat het kalifaat op instorten staat. Dat is de enige reden. Mijn dochter en schoonzoon zijn in 2015 daarheen gegaan: ze hadden al die gruwelijke beelden gezien en ze wisten wat er aan de hand was. De Syriërs en Irakezen probeerden wanhopig te vluchten en zij zochten het gevaar bewust op.»

HUMO Volgens u willen ze niet terugkeren omdat ze tot inkeer zijn gekomen?

bolder «Er zullen altijd terugkeerders bij zitten die compleet gehersenspoeld zijn en naar het Westen willen komen om terreur te zaaien. Ze hoeven zelfs geen bommen meer te maken. Ze kunnen op een groepje mensen inrijden of hen met messen aanvallen. Telkens als ik een aanslag op tv zie, zoals bijvoorbeeld in Luik, denk ik dat mijn dochter daar indirect mee voor verantwoordelijk is. Als dat echt zo is, zou ik haar nooit kunnen vergeven.» (mad)