Laatste loodjes: 'Heldenmoed'

Onder hem gaapte het 18de arrondissement van Parijs, waar veel Afrikanen wonen. Het 4-jarige jochie was net als zijn vader, die zonder erg boodschappen was gaan doen, afkomstig van het eiland Réunion, het Franse overzeese departement waar zijn moeder nu verbleef.

In een ommezien maakte het jongetje kennis met Mamoudou Gassama, die hem na een onwerkelijke, homerische klimpartij – vier balkons in 30 seconden – in veiligheid zwiepte. Wist Mamoudou, een mens zonder papieren, toen veel dat hij op het punt stond Fransman te worden, en brandweerman, laat staan dat hij bij president Macron op de koffie zou komen in het Elysée.

Mamoudou, een Malinees, had al eerder z’n hachje gewaagd: in de hoop op een menswaardig bestaan, was hij door de Sahara getrokken. Vóór hij de Middellandse Zee was overgezwalpt, had hij een jaar lang slavenarbeid verricht in Libië. Advies van Buitenlandse Zaken: ‘Reizen naar Libië wordt formeel afgeraden.’