Leïla Slimani woont in een opvallend groen en rustig straatje in Parijs. Haar appartement is ruim en licht. Hier en daar slingert speelgoed tussen de designklassiekers. Het doet denken aan het huis van het welgestelde Parijse echtpaar in ‘Een zachte hand’, Slimani’s roman over twee kleine kinderen die worden vermoord door de nanny. Dat boek maakte van haar een ster in binnen- en buitenland. De Franse president Emmanuel Macron was er als de kippen bij om een graantje mee te pikken van Slimani’s roem, en vroeg haar om minister van Cultuur te worden. Dat zou mooi staan op het bordes van het Elysée, een vrouw die opgroeide in Marokko als hoeder van wat de Fransen zo lief is: hun literatuur, hun taal en hun erfgoed. Maar Slimani weigerde. Ze werd wel Macrons cultureel ambassadeur en reist de wereld rond om de Franse taal en cultuur te vertegenwoordigen.

– U bent net terug uit Marokko. Voelt u zich daar anders?

Leïla Slimani «Ja, heel anders. Ik voel me niet dezelfde vrouw als wanneer ik in Frankrijk ben. Simpelweg omdat ik daar niet dezelfde rechten heb. Ten eerste zijn in Marokko kerk en staat niet gescheiden, dus voor mij gelden daar islamitische wetten die in Frankrijk niet gelden. Maar ik gedraag me ook anders in Marokko. In Frankrijk doe ik wat ik wil. Als ik twee uur in mijn eentje op een terras wil zitten roken, zal niemand zich daarmee bemoeien, niemand zal het zelfs maar opmerken. Dat is niet zo in Marokko.»

– In Marrakech kun je als vrouw toch wel op een terras zitten?

Slimani «Ja, in Marrakech zie je nog wel vrouwen op straat, op scooters zelfs. Maar in de rest van het land zwaaien mannen veel meer de plak. Daar kun je als ongetrouwde vrouw niet zomaar naar het strand of naar het park. Niet alleen, en al helemaal niet met je vriendje. Dan komt de politie vragen wat je aan het doen bent.»

– In Marokko, schrijft u in ‘Seks en leugens’, zijn vrouwen niet alleen onderworpen aan wetten die bepalen dat ze geen seks voor of buiten het huwelijk mogen hebben, dat ze geen lesbische seks mogen hebben en dat ze geen abortus mogen laten uitvoeren. U beschrijft ook zeer prangend de maatschappelijke obsessie met hun maagdelijkheid. Hoe heeft u die ervaren?

Slimani «Als meisje begreep ik al vroeg dat mijn seksualiteit iedereen aanging. Mijn maagdelijkheid was publiek bezit. Ik weet niet of een Europees meisje van 16 begrijpt hoe beangstigend dat is. Ik had gelukkig ruimdenkende ouders en ging naar een Franse school die minder conservatief was. Maar ik heb me nooit puur gevoeld. Dat is het paradoxale aan zo’n klimaat: juist door vrouwen af te schilderen als provocerend – zo gevaarlijk dat elke seksuele lust in hen gedoofd moet worden – maak je het voor hen onmogelijk om puur te zijn. Ik voelde me al schuldig voor ik zelfs maar had gezondigd.»