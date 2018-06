Opstaan en weer vallen, Lily Allen: 'Ik heb een jaar lang in een potje moeten plassen om te bewijzen dat ik clean was.'

'Als ik ten einde raad ben, neem ik wat het dichtst in de buurt is: alcohol, drugs, seks of Twitter'

– Je kon het succes van je debuut ‘Alright, Still’ niet verzilveren met de opvolger ‘It’s Not Me It’s You’, waar lag dat aan?

Lily Allen «Ik kreeg geen nieuw visum, dus ik kon die plaat niet eens promoten in de VS. Ik had nochtans een grote tournee op stapel staan, maar al die concerten moesten afgelast worden.»

– Wat was er fout gegaan met je visum?

Allen «Ze vroegen me of ik ooit drugs had gebruikt. ‘Ja, natuurlijk,’ antwoordde ik. Waarop zij: ‘Oké, geweigerd!’ Ik heb een jaar lang in een potje moeten plassen op de Amerikaanse ambassade om te bewijzen dat ik clean was. En ik wás clean, maar toen had ik geen nieuwe plaat uit, en ook geen tournee. Daarna kreeg ik twee kinderen. En toen kwam ‘Sheezus’ uit (lacht gegeneerd). Ik tekende een contract met EMI toen ik 19 was, en dat is nog steeds geldig. Maar alles wat sindsdien is gebeurd, had ik nooit durven te verwachten. Ik ben nog steeds stomverbaasd dat mensen naar mijn optredens komen. Ik zou erg graag in Amerika optreden, maar nu zal het niet lukken omdat ik kinderen heb. Als ik tegelijk moeder en artieste wil zijn, moet ik nochtans het ene en het andere kunnen.»

– Hoe bedoel je?

Allen «Als ik mijn kinderen verwaarloos, kan ik me niet op mijn muziek concentreren, en als ik niet creatief kan zijn, kan ik ook geen goede moeder zijn. Het is een moeilijk evenwicht. En het betekent ook dat het commerciële deel van de job er soms bij inschiet, maar dat wist ik toen ik aan kinderen begon.»

– Je neemt alle verantwoordelijkheid voor de fouten die je maakt. Dan moet het toch niet makkelijk zijn om bij zo’n groot platenlabel te zitten.

Allen «Dat is erg frustrerend, absoluut. Ik zou ook graag hebben dat ze meer oog zouden hebben voor mijn ideeën. Voor ‘Sheezus’ heb ik filmpjes van tweeënhalve minuut gemaakt over de making-of. Die heb ik op YouTube geplaatst, lang voor je dat op Instagram kon. Toen ik daar een budget voor vroeg, vonden ze dat ik divastreken had gekregen. En kijk hoe ze nu Dua Lipa in de markt zetten via sociale media. Ik denk altijd twee stappen vooruit. Waarom zeggen ze nooit: ‘Lily weet alles van het internet, laten we naar haar luisteren.’ Maar nee, ze luisteren liever naar zo’n mannetje van de marketingafdeling.»