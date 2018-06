'Ik weet dat niet iedereen een liefhebbende vader heeft gehad. Maar zónder vader opgroeien heeft onherstelbare gevolgen'

Over zijn therapie en de zoektocht naar zijn vader heeft Luckas Vander Taelen een ontroerend boek geschreven, ‘Het kostuum van mijn vader’.

HUMO ‘Toen ik geboren werd, was de vreselijkste gebeurtenis van mijn leven al voorbij,’ schrijf je.

Luckas Vander Taelen «Ik ben geboren in Aalst op 21 januari 1958, en mijn vader, Frans Van der Taelen, is vier maanden eerder gestorven, in september 1957. Hij leed aan een afwijking aan zijn hart – zijn hartklep functioneerde niet goed, waarschijnlijk als gevolg van een streptokokkeninfectie – en daar bestond in die tijd nog geen geneeswijze voor. Typisch voor die aandoening is dat je de gevolgen ervan lang niet gewaarwordt. Pas drie maanden voor zijn dood is het snel bergaf gegaan.

»Mijn moeder wist al veel langer dat mijn vader aan een ongeneeslijke ziekte leed. Dat had een dokter haar verteld toen mijn ouders net verloofd waren. Aanvankelijk had ze nog twijfels gehad over haar liefde voor haar toekomstige man, maar toen ze wist dat hij ongeneeslijk ziek was, wilde ze hem niet in de steek laten. Waarschijnlijk zag ze het huwelijk als een manier om het noodlot te bezweren, maar dat heeft ze nooit openlijk met hem besproken. Dat had zware gevolgen, want op een gegeven moment kregen mijn ouders het voorstel om een levensverzekering af te sluiten. Er werd geen medisch onderzoek geëist, en de voorwaarden van de verzekering waren heel voordelig: als mijn vader zou overlijden, zou mijn moeder een klein kapitaal uitgekeerd krijgen. Maar zij wilde niet, omdat ze vreesde dat hij dan kon vermoeden wat hem te wachten stond. Het gevolg was dat hun pas gebouwde huis na zijn dood door haar ouders moest worden afbetaald.

»Ik heb mijn bestaan waarschijnlijk te danken aan hun onvermogen of de onwil om over de onafwendbaarheid van het noodlot te spreken. Ergens in april was mijn moeder zwanger van een man van wie ze wist dat hij binnenkort zou sterven en zijn kind wellicht nooit zou zien. Maar ze wilde hem niet confronteren met de waarheid, als bewijs van haar liefde.»

HUMO Wist je vader zelf niet dat hij ongeneeslijk ziek was?

Vander Taelen «Uit alles wat mijn moeder me later heeft verteld, blijkt van niet. Maar misschien deed hij alsof hij niets wist en wilde hij er niet over spreken met mijn moeder, omdat hij haar geen pijn wilde doen. Misschien ben ik een gevolg van dat wederzijdse huwelijksbedrog – een ultiem geschenk dat mijn beide ouders aan elkaar wilden geven – en wist mijn vader ook dat hij mijn geboorte niet zou meemaken, maar wilde hij als uitdaging van de dood het leven aan mij doorgeven.»

HUMO In welke omstandigheden is hij gestorven?

Vander Taelen «In de laatste weken vóór zijn dood is er een groot conflict ontstaan tussen de twee families. Vooral de oudste zus van mijn vader, die ziekelijk religieus was, wilde koste wat het kost dat hij ‘berecht’ zou worden en dat een priester het heilig oliesel zou toedienen. Maar mijn moeder dacht dat hij dan zou beseffen dat zijn laatste uur had geslagen. De schoonfamilie was meedogenloos: katholieke gewoontes waren belangrijker dan de gevoelens van een jonge zwangere vrouw die op het punt stond haar man te verliezen. Op een gegeven moment sliep ze op een tapijt op de grond naast zijn bed, om te beletten dat een priester stiekem de laatste sacramenten zou toedienen. Ze herinnert zich vandaag, op haar 91ste, nog altijd hoe haar schoonzus haar bedreigde: ‘Dat zul je je beklagen, je leven lang!’

»Omdat mijn moeder niet wilde toegeven, werd een legertje opdringerige katholieken gemobiliseerd om haar te overtuigen van het belang van de komst van een priester, voor het zielenheil van mijn vader. Een vooraanstaande Aalsterse jezuïet probeerde haar uit te leggen dat hij anders naar de hel zou gaan. Op den duur was ze volledig uitgeput, omdat ze nauwelijks nog sliep en omdat haar schoonfamilie haar maar bleef belagen. En dus gaf ze uiteindelijk toe, tot grote woede van haar moeder, die geen begrip kon opbrengen voor zoveel blind fanatisme en harteloosheid. De priester was er zo snel dat het wel leek alsof hij voor de deur had staan wachten.

»Mijn moeder had me altijd verteld dat ze die priester pas bij mijn vader had laten komen toen ze zeker was dat hij niet bij bewustzijn was. Ze was zelf weggegaan omdat ze die ultieme terdoodveroordeling niet wilde meemaken. Maar onlangs heeft ze mij een heel andere versie verteld, namelijk dat ze wel bij mijn vader is gebleven. En dat hij zijn ogen geopend had toen de priester binnenkwam en verschrikt zei: ‘Ben ik dan echt zo ziek?’ Dat had zijn familie dus bereikt in die obsessionele drang om de ziel van mijn vader te redden: zijn plotselinge besef dat zijn toestand hopeloos was, ondanks alle pogingen van mijn moeder om dat voor hem te verbergen. Twee dagen later is hij gestorven.