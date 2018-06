Rode Duivel in een wijwatervat: Thomas Meunier

'God is altijd aan mijn zijde, ook vandaag. Naar de mis ga ik weinig, maar ik blijf gelovig en ik bid nog vaak'

‘Penser comme Meunier’, een kop uit de Franse kwaliteitssportkrant L’Équipe, begin maart. Voetbalminnend Parijs en de Franse media worstelen met een collectieve depressie. Uitgerekend nu, nu PSG in de Champions League tegen titelverdediger Real Madrid een achterstand moet ophalen, is superster Neymar geblesseerd uitgevallen. Op het moment waarop de investering van een half miljard euro van voorzitter Nasser Al-Khelaifi moet renderen, is de man die de kloof met de absolute top in Europa zou dichten niet inzetbaar. Wanhoop regeert in de lichtstad, fans verzamelen op de Pont Neuf om zich ten einde raad in de Seine te storten.

In de catacomben van het Stade de l’Aube van Troyes haalt Thomas Meunier de schouders op: ‘Neymar is een fantastische speler, maar zijn afwezigheid zal geen enkele impact hebben op de match tegen Real, wij hebben immers een uitzonderlijke spelersgroep.’ Zijn Franse gehoor kijkt (aangenaam) verrast op. Dát is gesproken, vindt Régis Testelin, gereputeerd adjunct-hoofdredacteur van L’Équipe. Een fris geluid tussen het onophoudelijk gejeremieer over de blessure van Neymar. Meunier is het voorbeeld om te volgen in de kleedkamer van PSG, de juiste spirit om Real Madrid te bekampen, de afwezigheid van Neymar mag geen excuus zijn.

PSG heeft het niet gehaald, maar de anekdote illustreert wel de weg die de jongen uit Sainte-Ode, een dorpje diep verscholen in het hart van les Ardennes profondes, heeft afgelegd. De strijd met die andere Braziliaanse vedette, Dani Alves, voor een vaste plek als rechtsachter is ongelijk, maar na anderhalf jaar Parijs is de Belg er zeer gewaardeerd, op het veld en ernaast. Testelin looft zijn franc-parler, zijn spitse humor, vaak second degré. In een tijdperk waarin voetballers verbaal gekooid zijn en risicoloze, nietszeggende clichés debiteren, is Le Petit Belge voor de Franse journalisten een verademing en een dankbare gesprekspartner. En dat is niet anders bij de nationale ploeg. Thomas Meunier heeft niet de briljante baltoets en het snelle denken van Kevin De Bruyne, de verschroeiende versnelling en flitsende dribbel van Eden Hazard of Dries Mertens, de power van Romelu Lukaku of de branie en fysieke présence van Vincent Kompany. Maar de Ardennees is in alle opzichten wel een unieke Rode Duivel. Wat mij betreft zeker de boeiendste, ook door zijn grillige en opmerkelijke parcours. Van derdeklasser Virton naar het gerenommeerde Paris Saint-Germain, van de fabriek Saint-Gobain naar de bühne van het elitaire theater Parc des Princes.

'Ik ga nog altijd graag naar Bastenaken om met mijn vrienden op café pinten te drinken en een pak frieten te eten. Met mate, welteverstaan (lacht)'

Rêvons plus grand, de slogan van PSG, is Thomas Meunier op het lijf geschreven. Een realistische dromer maar ook een gepassioneerde kunstliefhebber, met God als onafscheidelijke compagnon de route. Een veelzijdige persoonlijkheid. Wat volgt is een wandeling langs vier bijzondere plekken in Parijs, elk symbool voor een stukje Thomas Meunier.

1. JAUNE, ROUGE, BLEU (KANDINSKY)

Thomas Meunier schilderde al zoals Vassily Kandinsky nog voor hij ooit over hem gehoord had. Op de middelbare school, in het kunstonderwijs, wees zijn lerares hem erop.

Thomas Meunier «Ik heb geprobeerd te begrijpen waarom ik als kind altijd zulke werken maakte en ik denk dat het te maken heeft met mijn persoonlijkheid. Mijn interesses gaan heel breed.»

De Russisch-Franse schilder is één van de grondleggers van de abstracte kunst.

Meunier kiest voor ‘Jaune, Rouge, Bleu’, een werk uit het begin van de twintigste eeuw en tijdelijk tentoongesteld in het Centre Pompidou.

Meunier «Kandinsky is zeker niet mijn favoriete schilder, maar dit werk vind ik wel fantastisch. Hier herken ik mezelf helemaal in. Ik beoefen en kijk naar vele verschillende sporten, en ik luister naar een brede waaier aan uiteenlopende muziekgenres: rock, rap, house, noem het en ik hou ervan. Niemand kan mij eigenlijk ooit 100 procent kennen of begrijpen. Ik ken mezelf natuurlijk wel en het bruist vanbinnen voortdurend van ideeën, meningen of verschillende smaken of verlangens. Mij focussen op één ding, dat lukt mij niet, dat gaat mij gauw vervelen.