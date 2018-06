Manu Claeys, de man achter stRaten-generaal herdenkt de democratie: 'Erover schrijven volstond niet langer. Ik vond dat ik de handen uit de mouwen moest steken'

'Mensen vragen weleens of het niet de luidste roepers zijn die activist worden. Maar ik heb de indruk dat de luidste roepers vooral in de traditionele politiek zitten'

Manu Claeys is al vijftien jaar voltijds burgeractivist in Borgerhout en Antwerpen, waar hij met stRaten-generaal, Ringland en de Ademloos-beweging van oud-reclameman Wim Van Hees aan de basis lag van een historisch compromis over de overkapping van de Antwerpse Ring. Uitgerekend in de stad van de N-VA, de partij die bij het primaat van de politiek zweert, haalden burgerbewegingen en het middenveld hun slag thuis.

HUMO Hoe rolt een mens voltijds in het burgeractivisme?

Manu Claeys «Ik was al schrijver en ik werkte bij uitgeverij Kritak als redacteur voor de politieke boeken. Ik ben in 2003 begonnen in de wijkwerking ‘BorgerhouDt van Mensen’, waarmee we het stigma van Borgerokko wilden keren. We organiseerden zelf kleinschalige dingetjes in de wijk, en wilden zo tonen dat het hier ondanks alles best fijn was om te wonen – ik woon hier trouwens nog altijd. Het was vlak na de moord op Mohammed Achrak. Je had de AEL die opkwam, Dyab Abou Jahjah die hier neus aan neus stond met commissaris Luc Lamine op de Turnhoutsebaan.

»Erover schrijven volstond niet langer. Ik vond dat ik de handen uit de mouwen moest steken. Dat is een beetje uit de hand gelopen (lacht). Toen is ook voor het allereerst het idee geopperd om de Ring te overkappen. Het liep hier vol met kleine gastjes die hun bal honderd keer per avond tegen een garagepoort trapten. Oudere mensen op het terras van hun woontoren werden daar stapelgek van. Het echte probleem was dat er geen ruimte was voor die jongens. In 2006 hebben we het idee van de overkapping al in het Ruimtelijk Structuurplan gekregen.»

HUMO Dat je activisme een voltijdse dagtaak zou worden, was niet het plan, of toch?

Claeys «Mijn idee was om schrijver te worden, maar dat is er wat bij ingeschoten. Zowel mijn vrouw (schrijfster Anne Provoost, red.) als ik zijn in wezen kleine zelfstandigen. We dachten: we hebben wat auteursrechten, we krijgen iets voor lezingen, we hebben af en toe een werkbeurs. Als we sober leven, een goedkoop huis afbetalen, wat tweedehandsspullen kopen, naar de kringwinkel gaan en geen auto nodig hebben, waar raken we dan? Er ondertussen zijn we vijftien jaar verder.»

'Onze kieswetgeving is echt aan herziening toe, want het systeem dreigt soms een kakistocratie op te leveren, een staatsvorm geleid door de minst geschikte mensen'

HUMO Heb je je nooit afgevraagd: ‘Waar zijn we verdorie aan begonnen?’

Claeys «Er zijn moeilijke momenten geweest, ja. Zouden we niet beter les gaan geven of zo? Maar dit is wat we graag doen. En dan zetten we de tering naar de nering. We zijn nooit op wintersport geweest. Onze kinderen hebben nog geen besneeuwde bergen gezien, maar via huizenruil hebben ze meer van de wereld gezien dan veel leeftijdgenoten.

»Resultaten boeken helpt je om door te zetten. Bouwpromotoren die beseffen dat ze niet zomaar van je afraken en om het even wat kunnen neerpoten. Burgemeester Patrick Janssens die schrikt als je opmerkt dat zijn ruimtelijke plannen wel erg gefocust zijn op de kaaien en de Schelde, en dat de stadsdelen aan de Ring – die andere stroom, één van vervuilende auto’s – wel heel karig bedeeld worden. En dan is er nog ons dossier tegen de Lange Wapperbrug, waardoor ook binnen het schepencollege twijfel ontstond, en havenbazen als Christian Leysen zich begonnen te roeren.»

HUMO Je bent al vijftien jaar aan het opboksen tegen het stadbestuur, bouwpromotoren, de Vlaamse regering, de havenlobby. Voel je je nooit een soort Don Quichot?

Claeys «Soms vraag je je af: voor wie zijn we ons eigenlijk kapot aan het werken? Zijn we niet gek? Maar de successen waren altijd net groot genoeg om door te zetten. Het gevoel dat je echt weegt op het beleid, dat verkozenen geen vrijbrief hebben om te doen wat ze willen, dat je echt inspraak en invloed van burgers kunt organiseren: dat motiveert je. Ik heb me weleens zo eenzaam gevoeld als Don Quichot, maar ik heb de windmolens wel zien bewegen. En je krijgt zoveel terug. Op buurtfeesten, op café, op vergaderingen zie je al die mensen wiens stem eindelijk gehoord wordt. Die mensen zijn gaan beseffen dat democratie veel meer kan zijn dan om de zoveel jaar een bolletje kleuren.

»We zijn ooit naar de rechtbank gestapt tegen een bouwpromotor die de Kievitwijk dreigde te verknoeien. En dan zag je die buurtcomités twijfelen: waar halen we de 5.000 euro voor die rechtszaak? Moeten we daar het geld van onze pannenkoekenbak aan uitgeven? Maken we daarmee het Vlaams Blok niet slapend rijk? Heel de buurt was daarmee bezig. Maar het werd een succes, en dan zie je hoe plots bijna iedereen beseft: zo kan het dus ook. Gelukkig hebben we hier een sterke lokale pers, die makkelijk een derde van de stad bereikt.

»Gemeenteraadsleden moeten zich ieder jaar door 100.000 pagina’s worstelen. Daar beginnen ze niet eens aan, ze kijken gewoon naar hoe hun fractieleider stemt en volgen. Dus moet de oppositie ook van burgers en experten buiten de gemeenteraad komen. Wij maakten er een punt van om ieder dossier en alle bezwaren op twee A4’tjes te krijgen. Dat lezen ze wel.»

HUMO Jullie durven ook de media te bespelen. De Lange Wapper is er niet gekomen na een betoging van longpatiëntjes in rolstoelen. Hun school zou onder die brug komen te liggen.