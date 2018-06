Een mens van goede wil: Kamal Kharmach biedt een luisterend oor

Komiek Kamal Kharmach maakt zich grote zorgen over de hoge zelfmoordcijfers in ons land. Met de actie Word Warme William probeert hij het tij te keren. ‘Ik kom in actie omdat onze politici het laten afweten.’

'Toen ik aan zelfmoord dacht, waren mijn vrienden er voor mij'

Kamal Kharmach «In België proberen jaarlijks 12.000 mensen zelfmoord te plegen, 1.200 pogingen lopen fataal af. Ter vergelijking: in 2017 stierven er 483 mensen in het verkeer. Het is dus een groot probleem: ons zelfmoordcijfer ligt dubbel zo hoog als in Nederland.

»Als het over verkeersdoden gaat, is het makkelijk om met de vinger te wijzen: ‘Het is de schuld van dronken of onvoorzichtige chauffeurs die achter het stuur op hun smartphone zitten te tokkelen.’ Maar als het over zelfmoord gaat, moeten onze politici de hand in eigen boezem steken. Want veel valt te verklaren door onze prestatiemaatschappij, waarin mensen pas op hun 67ste met pensioen kunnen en werknemers van de Lidl ‘crapuleus’ worden genoemd als ze staken door de hoge werkdruk. En dus doen politici niets, want een preventiecampagne tegen zelfdoding die ook de prestatiemaatschappij in het vizier neemt, dat vinden ze niet sexy.»

HUMO U hebt er dan maar zelf één opgestart: ‘Word Warme William’.

Kharmach «De blauwe beer Warme William roept iedereen op om een luisterend oor te bieden. Het zou fijn zijn als we de symboolwaarde van de bob-actie kunnen evenaren. Als vrienden uitgaan, is er altijd iemand bereid om de pinten te laten staan en chauffeur te zijn. Zo zouden er ook steeds meer Warme Williams moeten zijn die graag luisteren naar mensen die het moeilijk hebben.»

HUMO Hoe komt het dat het zelfmoordcijfer bij ons dubbel zo hoog is als in Nederland?

Kharmach «Wij zijn binnenvetters: we tonen onze gevoelens niet en kroppen onze problemen op. We lijken vrolijk en blij terwijl we ons diep vanbinnen somber voelen. Alles moet cool, flitsend en tof zijn, waardoor we niet durven te zeggen dat het niet goed met ons gaat. Eén op de vijf jonge mensen in Vlaanderen voelt zich niet goed in zijn vel, maar praat daar niet graag over. Dat taboe willen we doorbreken.»

HUMO Vanwaar uw engagement?

Kharmach «In het najaar van 2017 deed ik mee aan ‘De grote levensvragen’, een theatershow van Friedl’ Lesage. Ik vertelde toen hoe ik mezelf altijd onder druk zette toen ik kampte met overgewicht. Ik spiegelde me aan een ideaalbeeld dat ik nooit kon bereiken. Mijn obsessie ging zo ver dat ik zelfmoordgedachten kreeg. Ik dacht er sterk over na om uit het leven te stappen. Het was mijn geluk dat ik er met andere mensen over kon praten. Dat heeft me gered. Als ik me nu niet zo goed voel, zullen mijn vrienden dat even snel weten als wanneer ik op wolkjes loop.

»Daar bij Friedl’ ontmoette ik ondernemer Jan Toye, die in 2004 zijn zoon Christoph verloor door zelfmoord. We raakten aan de praat en er sprong een vonk over. Niet veel later besloten we om samen Word Warme William uit de grond te stampen. Met onze actie willen we die vier op vijf jonge mensen die zich wél goed voelen een duwtje in de rug geven om te luisteren naar hun vrienden die het moeilijk hebben. Dat leek ons verstandiger dan de jongens of meisjes die het al lastig hebben nog eens extra onder druk te zetten met: ‘Je móét erover praten.’ Nee, tegen al wie zich oké voelt, zeggen wij: ‘Je móét luisteren.’»

HUMO Het einddoel is om een warmere samenleving te creëren?

Kharmach «Precies. Wij willen de gedachte aan zelfmoord een stap voor zijn. Hoe sneller je over je sombere gevoelens kan babbelen, hoe verder de zelfmoordgedachten van je weg zullen blijven. Jan Toye investeert 1 miljoen euro van zijn zuurverdiende centen in het project omdat onze politici het laten afweten. Ze moesten zich schamen.»

Warme William worden kan op warmewilliam.be.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.