'We zijn allen apen': waarom wetten tegen haatboodschappen niets uithalen

'Het lijkt een overwinning wanneer haatzaaiers geen podium krijgen, maar op lange termijn helpt het hen juist'

HUMO Het geeft volgens u geen pas om, zoals in Duitsland een half jaar geleden is gebeurd, een 89-jarige vrouw op te sluiten omdat zij de Holocaust ontkent?

Nadine Strossen «Precies. Mijn vader heeft de Holocaust overleefd en ik vind het vreselijk als mensen geloven dat de Jodenvervolging niet heeft plaatsgevonden, maar wat bereik je ermee als je die vrouw een celstraf oplegt? Zal ze daardoor van mening veranderen? Dat lijkt me sterk. Heeft ze misschien een enorme invloed op grote groepen Duitsers die dankzij haar ook gaan denken dat de Holocaust niet heeft bestaan? Dat betwijfel ik, maar als dat wél zo zou zijn, kunnen we maar beter met hen in gesprek gaan. Dan moeten we meer ons best doen om bewijs te tonen en moeten we hen meenemen op excursies naar Auschwitz, zodat ze van mening veranderen.»

HUMO Wellicht geeft zo’n wet tegen negationisme een helder signaal dat een bepaalde mening algemeen wordt afgekeurd.

Strossen «Misschien, maar uitgerekend in Duitsland zien we een toename van geweld tegen Joden. Kennelijk helpt zo’n wet weinig tot niets om het toenemende antisemitisme te bestrijden. Er is absoluut geen verband tussen strenge wetten en minder discriminatie. Sterker, in Europa zien we juist een toename van haatmisdaden, niet alleen tegenover Joden, maar ook tegenover moslims, andersgeaarden en zigeuners.»

HUMO Speelt u rechts niet in de kaart door de vrije meningsuiting open te houden voor haatboodschappen?

Strossen «Dat doe je net door hun stem te censureren, bijvoorbeeld met agressieve protesten wanneer een conservatieve spreker is uitgenodigd voor een lezing of een debat. Rechts presenteert zich dan als martelaar van het vrije woord en dat levert sympathie op. Oppervlakkig gezien lijkt het een overwinning wanneer haatzaaiers geen podium krijgen, maar op lange termijn helpt het hen juist.»