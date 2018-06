Carlos Santana: 'Na duizenden jaren beschaving is wat ons drijft nog steeds inhaligheid en angst'

'Veel muziek die ik nu hoor, lijkt ontworpen als de soundtrack bij een beer die op een motorfiets rijdt'

Ik ben geen fan van Santana’s commerciële samenwerkingen met de jonge onehitwonders van het moment, maar als gitarist-componist is hij subliem. Zijn grootste hits, zoals ‘She’s Not There’, schreef hij dan wel niet zelf, maar wie sensuelere instrumentale nummers kent dan het onverwoestbare ‘Song of the Wind’ of het jazzy ‘Aqua Marine’, mag het altijd zeggen. Niet moeilijk dat je ze hoort op elk strand waar ze denken het loungen te hebben uitgevonden, van Ibiza tot Cancun. Qua melodische kracht moeten alle andere rockgitaristen het ook tegen Santana afleggen, behalve Prince misschien. Maar ook hij was, gaf hij zelf toe, erg beïnvloed door de meester. Trouwens, Carlos begon als violist. Pas toen dat mislukte, probeerde hij de gitaar. Les: er is niets mis met plan B.