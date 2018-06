Tom Meeuws, voorzitter van de Antwerpse SP.A: 'De bazooka is leeggeschoten, maar ik sta nog recht.'

'Drie jaar geleden hoorde ik al dat Bart De Wever mij kapot wou maken'

‘Afspraak in ons partijhoofdkwartier, Ommeganckstraat 47-49,’ sms’t hij.

‘Een socialist met twéé huisnummers! Kan dat zomaar?’

‘Dat is nog maar het begin!’

Ondanks de klappen die hij de voorbije maanden heeft gekregen, is de strijdlust van Tom Meeuws nog intact. Tweeënhalf uur lang verweert de zelfverklaarde ADHD’er zich tegen het beeld dat zijn politieke rol is uitgespeeld en dat de socialisten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een belabberd figuur zullen slaan. Maar eerst spoelen we terug naar het uiteenspatten van Samen.

HUMO Waar is het fout gelopen?

Tom MEEUWS «Misschien wilden we het te graag. Ik ken Wouter Van Besien al lang. Hij was begin deze eeuw kabinetchef van Erwin Pairon, en ik van Chantal Pauwels. Twee groene schepenen.

»Wouter en ik hebben andere ideeën over hoe je een stad moet besturen dan wat we de voorbije vijf jaar hebben gezien. Onze schaarse verschillen zouden we wel overstijgen. De eerste peiling na de voorstelling van Samen deed het beste verhopen. Bart De Wever sloeg in paniek, en deed wat hij al lang wilde doen: mij kapotmaken. Zo reed hij ook Samen in de prak.»

HUMO Waarom zegt u: ‘Wat hij al lang wilde’?

MEEUWS «Drie jaar geleden zei een intimus van De Wever me al dat ik maar beter kon terugkeren naar West-Vlaanderen. Anders ging ik eraan. Ik schrok daarvan, want zo’n vete wou ik niet. Ik heb meerdere pogingen ondernomen – via verschillende mensen – om een gesprek met De Wever te regelen. Maar het lukte niet.»

HUMO Waarom koestert Bart De Wever wrok tegen u?

MEEUWS «Tijdens zijn politiek vormende jaren hadden de socialisten het voor het zeggen, misschien heeft dat hem getraumatiseerd. Marc Van Peel vroeg me ooit waarom De Wever telkens álle zin voor realiteit verloor als mijn naam viel.»

HUMO Een vooraanstaande N-VA’er zei in Knack dat uw affaire met Liesbeth Homans, zijn toenmalige oogappel, daar de reden voor was.

MEEUWS «Uit liefde voor mijn vrouw en kinderen ga ik daar niks over zeggen. Wat mij vooral choqueerde, was de zin die ik drie jaar eerder al had gehoord: ‘Meeuws moet kapot’.»

HUMO Uw lijdensweg begon toen u het stadsbestuur in De Morgen beschuldigde van te nauwe banden met bouwpromotoren. Niet veel later bleek dat u zelf ook graag tafelt in ’t Fornuis, met Erik Van der Paal van Land Invest. Waarom verweet u anderen wat u zelf doet?

MEEUWS «Mijn stuk ging over de paaitaks, het was mij niet te doen om de Cola Zero die De Wever is gaan drinken in ’t Fornuis. Dat stond letterlijk zo in mijn tekst. Het stuk moest ingekort worden en daarbij werd die zin geschrapt. Daar zal ik de rest van mijn leven spijt van hebben. De burgemeester mag naar de receptie van zijn vriend gaan, maar het is wel vreemd dat het hele schepencollege daar zit. Mijn ‘relatie’ met Van der Paal was veel bescheidener. Door mijn consultancybedrijf had ik soms contact met de vastgoedsector. Maar ik werkte niet met belastinggeld en ik mocht geen bouwvergunningen afleveren. Dat is een immens verschil.»