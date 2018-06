'Na de 50 beleef je seks als nooit tevoren. Als de kinderen het huis uit zijn, kun je helemaal loosgaan'

LYNN WESENBEEK

‘Oude taart’

Lynn Wesenbeek (55) «Wat lijkt op Lynn Wesenbeek en vind je bij de bakker net voor sluitingstijd?’ ‘Een oude taart!’ Met die openingszin maakte ik voor het eerst na mijn 50ste mijn rentree op de Vlaamse televisie. Het was een mopje uit ‘De slimste mens ter wereld’, de populaire quiz op VIER. Het publiek in de zaal begon te lachen en ik ook. Maar vanbinnen voelde het als een koude douche.

»Op de ochtend van mijn 50ste verjaardag hing ik voor de kust van Kaapstad in Zuid-Afrika in het midden van de oceaan. Met nog vijf andere duikers zat ik in een stalen kooi te wachten tot hij kwam. Hij, de witte haai, de grootste roofvis ter wereld.

»Mijn familie stond boven toe te kijken vanaf de boot waar we net de veiligheidsvoorschriften hadden meegekregen: armen en benen binnenhouden, dat had ik goed begrepen. Toen de duikinstructeur vrijwilligers zocht om in de kooi te stappen, hadden mijn twee dochters lachend gezegd: ‘De jarige eerst!’ Ze hadden me nog net geen zetje gegeven.

»Plots voelde ik een por in mijn zij. Het was mijn buurman die steun zocht, omdat hij geschrokken was. En toen zag ik ze ook, ze waren met zijn tweeën. Ik voelde hoe mijn hart in mijn keel begon te kloppen op het moment dat hun imposante lijven tot vlak bij de kooi kwamen. Ik hield mijn adem in en zag hun nieuwsgierige blikken. Gefascineerd keek ik toe. Mensenhaaien zijn ook in het echt heel impressionant, alleen minder moordzuchtig dan de Hollywoodversie van Steven Spielberg. Toeristisch is zo’n haaienduik natuurlijk ook, maar ik kon leven met de ironie van dieren die kwamen kijken naar mensen in een kooi.

»Eigenlijk ben ik niet zo bedreven in het vieren van verjaardagen. Alle zogenaamde mijlpalen vielen samen met een keerpunt in mijn leven. De eerste keer op mijn 21ste, met de dood van mijn moeder, die nooit 50 is geworden. De tweede keer op mijn 40ste, met het verlies van mijn huwelijk. Mijn derde keerpunt was eerder dat jaar gekomen. Op een vrijdagnamiddag in april.