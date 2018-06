Schaamhaar op 5 en borsten op 7 jaar: kinderen puberen steeds vroeger

'Mijn angst is dat onze dochter straks zegt: 'Mama, ik ben klaar voor een liefje.' En dat ze dan thuiskomt met een jongen van 16'

Charlotte is net terug van de schoonheidsspecialiste: ze heeft het haar van haar benen en haar bikinilijn laten epileren. Dat doen wel meer vrouwen als de zomer nadert. Alleen is Charlotte een meisje van 12.

Marianne (mama van Charlotte) «Charlotte is schaamhaar beginnen te krijgen op haar 5de. En niet een beetje: er stond een flinke toef, iets wat je normaal bij een meisje van 12 of 13 ziet, niet bij een kind uit de derde kleuterklas. Ze kreeg plots ook okselhaar en in het eerste leerjaar begon je al een lichte zwelling te zien aan haar borsten. Ik vond dat niet normaal, maar de huisdokter wimpelde het weg: ‘Alle kinderen zijn tegenwoordig wat vroeger.’ Ik ben toch naar een kinderendocrinoloog gestapt. Die liet een botscan doen: ze had de botleeftijd van een kind van 10 of 11. ‘Vroegtijdige puberteit,’ luidde de diagnose.

»Probeer maar eens een badpakje voor kinderen te vinden dat schaamhaar verbergt. We kochten er altijd met broekspijpen. Mooi zijn die niet, maar wel praktisch. Haar okselhaar ben ik beginnen te scheren toen ze in het tweede leerjaar zat. Gelukkig hebben ze haar op school altijd goed opgevangen: ze kreeg een eigen kleedhokje bij de zwemles.»

Charlotte «Als de andere kinderen vervelende vragen stelden, verzon de juf altijd een excuus.»

Marianne «Ook mentaal begon ze al snel te veranderen. Op haar 8ste knipte ze het haar van haar poppen af en was het gedaan met spelen. Ik vond het jammer dat die fase zo snel voorbij was, maar wat kan je eraan doen?

»Ze is altijd groot en fors geweest – ze was zelfs kloeker dan haar twee oudere broers. Nog altijd schat iedereen haar een paar jaar ouder dan ze is. Soms zie ik haar met haar beste vriendinnetje hier op de zetel zitten en denk ik: ‘Dat meisje kan twee keer in Charlotte.’ Ze ziet er zoveel rijper uit. Ze kijkt al een tijdje naar de jongens.Haar klasgenootjes niet: die gaan liever naar Plopsaland, maar dat interesseert Charlotte al jaren niet meer. Zij wil liever gaan shoppen.»

Charlotte «Na de zomer mag ik naar de middelbare school. Daar kijk ik wel naar uit. Misschien zijn de kinderen daar wat meer zoals ik. Zeker de jongens in mijn klas zijn nog zo kinderachtig.»

Onderbroekje

Jean De Schepper is kinderendocrinoloog in het UZ Gent en het UZ Brussel. Als een meisje op haar 5de al schaamhaar of borsten krijgt, dan komt ze bij hem terecht. Maar ziet hij zo veel meisjes? Worden onze kinderen sneller puber?

Jean de schepper «Ouders hebben in elk geval de indruk van wel. De trend is om kinderen vrijer te laten, om hen sneller zelf beslissingen te laten nemen. Om hen als kleine volwassenen te beschouwen, eigenlijk.