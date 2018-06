Het aantal vrouwen tussen de 40 en 45 jaar dat een kind kreeg, is tussen 2000 en 2015 gigantisch gestegen. Een veertig- of vijftigplusser heeft tal van opties om een eerste kind te krijgen. Maar hoe wenselijk is dat? Journaliste Larissa Pans (42) houdt in haar boek ‘Onbeperkt vruchtbaar’ het late moederschap tegen het licht. ‘Kunstmatige manieren om zwanger te raken zijn nooduitgangen, geen wondermiddelen.’