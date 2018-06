50 jaar na de moord op Bobby Kennedy: op het spoor van de begrafenistrein

(Dit artikel verscheen in Humo 3535 op 3 juni 2008)

Na 1970 is Amerika nog lang veraf geweest. Tot ik er in 1988 voor het eerst verbleef. Het was een week New York, het woord wolkenkrabber was nog enigszins in gebruik, en ik keek mijn ogen uit. Ik kwam ook in Penn Station en daar las ik dat dat station de vertrekplaats was geweest van de RFK funeral train, en ook dat er langs het traject eindeloze mensenhagen te zien waren geweest. Tussen New York en de begraafplaats nabij Washington hadden naar schatting een miljoen Amerikanen een zomerse erehaag gevormd. Het was wárm, het was zaterdag en de sfeer van die memorabele middag is treffend beschreven in een relaas van de journalisten Warren Rogers en Joseph Roddy die mee aan boord waren en die later een serie publiceerden over de laatste dagen van RFK (in Humo verschenen in oktober 1968).

‘In Amerika is zaterdag de leegste dag van de week. Maar voor veel Amerikanen werd dit een betekenisvolle zaterdag. In Newark, New Brunswick en al die andere steden en kleine plaatsen leven nu mensen die die zaterdag nooit meer vergeten. (...) Buiten stonden de mensen op de daken van hun auto’s, ze klauterden in bomen en op elkaars schouders. Er waren zwarten en blanken bij, mensen met burgerrechten en anderen zonder. Ik wist niet dat er zoveel nonnen waren in Amerika, honderden kilometers lang heb ik ze in hun zwarte kleren zien staan bidden. Kleine jongens sprongen stram in de houding, meisjes knielden neer in de berm. (...) Mensen die lang moesten wachten, luisterden naar hun transistorradiootjes. Schoolkinderen begonnen te spelen, teenagers te flirten. Maar als de doodslocomotief met zijn trage sleep van eenentwintig rijtuigen uit de bocht kwam, stonden allen stil en keken strak voor zich uit.’ In hun relaas is kort sprake van ‘twee ongelukkige doden langs de route’, maar verder overheerst het beeld van dat roerloze respect dat zich honderden kilometers uitstrekte langs die dunne lijn van de spoorweg.