De Rechtvaardige Rechters terecht: heeft anonieme speurneus het raadsel van het Lam Gods opgelost?

(Verschenen in Humo 3228 en 3240, in september 2002)

In de nacht van 10 op 11 april 1934 worden in de Gentse Sint-Baafskathedraal twee panelen gestolen van het Lam Gods: de grisaille Sint-Jan de Doper en het paneel De Rechtvaardige Rechters. De grisaille van Sint-Jan wordt even later door de dader teruggegeven, voor De Rechtvaardige Rechters wordt in een reeks mysterieuze afpersingsbrieven ‘losgeld’ gevraagd. De afperser benadrukt dat hij de enige is die weet waar het paneel verborgen zit. Hij onderstreept dat het op een plaats is waar zelfs hij er niet meer bij kan ‘zonder de publieke aandacht te trekken’. De onderhandelingen tussen afperser en het bisdom lopen echter spaak en het paneel blijft, net als de afperser, spoorloos.

In november 1934 zijgt de Wetterse wisselagent en koster Arsène Goedertier neer na een vurige toespraak op een politieke bijeenkomst. Op zijn sterfbed biecht hij aan een advocaat op dat hij ‘alles weet over de zaak van De Rechtvaardige Rechters’, en met zijn laatste adem verwijst hij naar documenten die later in een la van zijn bureau worden gevonden. Men vindt er kopies van de afpersingsbrieven, enkele schetsen, enkele sleutels. De precieze bergplaats van het paneel heeft hij nooit onthuld. Wat volgt, is een eindeloze reeks mislukte onderzoeken, waarbij belangrijke sporen verloren gaan. Tijdens de bezetting stuurt Hitler een speciale gezant naar Gent om de zaak op te lossen: Oberleutnant Koehn. Hij kamt Sint-Baafs uit en neemt de familie en de kennissen van Goedertier verhoren af. Zonder resultaat.