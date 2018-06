Tina Maerevoet, al tien jaar nergens beter dan in 'Thuis'

Wat is zotte Julia zinnens? Hoe zal Adil reageren? En wanneer raakt ze nu in godsnaam eindelijk zwanger? Donderdag worstelt Paulien Snackaert zich een weg uit een kluwen aan verhaallijnen, in wat de spannendste seizoensfinale van ‘Thuis’ sinds die van vorig jaar belooft te worden. Maar eerst knielt Tina Maerevoet (34), de actrice die haar al een decennium gestalte geeft, neer voor een biecht in zeven etappes. ‘Ik ben een opgedraaid kieken. Ik zou af en toe eens afstand van mezelf moeten nemen en zeggen: ‘Maerevoet, doe normaal!’’