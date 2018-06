Horror in het Witte Huis: dubbelgesprek met thrillerauteurs Bill Clinton & James Patterson

'Poetin wil niets liever dan een ravage aanrichten in de VS'

Clinton waait de woonkamer binnen van zijn villa in Chappaqua, in het groen ten noorden van New York City, en hij vult meteen de hele ruimte met zijn charisma. Hij polst bij de visagiste hoe haar kinderen het doen op school, en ze weet zich amper een houding te geven van beate bewondering. Hij leidt me rond langs de souvenirs van bekende wereldburgers en vertelt de ene anekdote na de andere. Dit is every inch de Comeback Kid. Eén en al charme, intelligentie en een volkse vriendelijkheid die oprecht lijkt, zelfs al leeft hij al veertig jaar in een machtscocon. Nu heeft hij een fascinerend boek uit, de thriller ‘President vermist’. Coauteur is James Patterson, één van de best verkopende auteurs ter wereld. Van zijn thrillers zijn er 375 miljoen exemplaren verkocht, hij vergaarde er een fortuin van dik 600 miljoen euro mee. Hij stond 67 keer op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times, een prestatie waarmee hij Dan Brown, John Grisham en Stephen King ruim het nakijken geeft. Ook Patterson is er vandaag bij, hij woont in de buurt. De twee 71-jarigen dollen wat met de fotograaf, en keuvelen vervolgens over hun golftechniek en de comeback van Tiger Woods. Maar onder de smalltalk sluimert de onvrede over de Amerikaanse binnenlandse politiek. Als Clintons advies niet was genegeerd om de kiezers in de vervallen industriesteden niet te verwaarlozen, dan was hij nu ongetwijfeld de echtgenoot van de eerste vrouwelijke president van de VS geweest. Nu staat hij in de schaduw, afgeserveerd door zijn eigen partij en gebrandmerkt door de progressieve beweging. Sinds #MeToo is hij persona non grata aan de linkerzijde. Op het hoogtepunt van de affaire rond Monica Lewinsky, in de jaren 90, namen enkele liberale feministes het nog op voor hem. Ja, hij zat achter de vrouwen aan, maar er was ook nog iets als de seksuele bevrijding. En hij was hún rokkenjager, want hij waakte over hun recht op abortus. Maar de tijden zijn veranderd, en Clinton vindt amper nog steun, laat staan dat hij anderen kan helpen. Zo zouden meerdere Democratische kandidaten voor het Congres vriendelijk bedankt hebben toen hij zijn hulp aanbood.

We gaan rond de keukentafel in Clintons villa zitten. James Patterson ziet er relaxed uit in zijn pullover en sjofele kostuum. Bill Clinton, in een strak blauw pak gehesen, nipt van zijn koffie. Zijn hand beeft lichtjes, een teken dat ook hij een dagje ouder wordt.