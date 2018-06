Leren deradicaliseren (1): Humo ging op bezoek in de Belgische gevangenissen

'​Ooit komen ze weer vrij: we kunnen er maar beter voor zorgen dat ze dan geen tikkende tijdbommen zijn'

In de gevangenis van Hasselt opende twee jaar geleden een zogeheten De-Radexvleugel, een speciale afdeling voor zwaar geradicaliseerde gedetineerden: ronselaars van Syriëstrijders, leiders van jihadistische organisaties en de meest beruchte foreign fighters. Ze zijn met negen. Justitie wil geen namen noemen, maar het is een publiek geheim dat Fouad Belkacem één van hen is.

PAUL DAUWE (directeur van de Hasseltse gevangenis) «Toen we drie jaar geleden te horen kregen dat de De-Radexafdeling in onze gevangenis zou komen, hadden we geen idee hoe we eraan moesten beginnen. En toen ik zag welke profielen hier zouden terechtkomen, dacht ik: ‘Het is hopeloos.’ Een vergelijking die je hier in het begin vaak hoorde, was: ‘Je kunt de paus ook niet bekeren door hem te omringen met dertig protestantse theologen.’ Sommige mensen zijn nu eenmaal té sterk doordrongen van hun overtuiging.