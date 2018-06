Dwarskijker over 'Alloo en de liefde' en 'De Columbus': 'Iedereen gelijk voor de liefde'

'Wat ging er in dat lichaam van jou...?' vroeg Luk Alloo aan Esmeralda. Hij kreeg zo te horen spijt van die vraag terwijl hij ze aan het stellen was'

Alloo en de liefde

VTM – 31 mei – 329.106 kijkers

Rust noch duur: de onvermoeibaar darrende Luk Alloo, die zich door niets laat tegenhouden, exploreert in zijn improvisatorische en doe-het-zelverige stijl al geruime tijd de liefde in Vlaanderen. Of probeert hij er veeleer een inventaris van op te maken? De liefde is, als ik het goed heb, een universeel verschijnsel dat zich in tal van gedaantes en schijngedaantes voordoet. Nagenoeg iedereen heeft er als ervaringsdeskundige vast wel iets over te melden, maar of dat per se op de televisie moet gebeuren, is voor mij een vraag en voor Luk Alloo een weet.

Langs de achterdeur, alsof ze er thuis waren, vielen Luk Alloo en zijn cameraploeg de woning van een fusiegezin in ’t veelzeggende Verrebroek binnen, waar Esmeralda, de dochter van de vrouw des huizes, naar verluidt op een bijzonder liefdesverhaal kon bogen. Ze werkte op een cruiseschip waar ze tegen een Australiër was aangelopen, die aan boord een kunstgalerie dreef. Het geval wilde dat ze altijd al tuk op de Australische uitspraak van het Engels was geweest, en van het ene kwam – niemand hoefde mijn verbazing te schetsen – het andere. Onderhand werkten ze innig samen in de kunstgalerij; ze hadden ook een gemeenschappelijke hobby: snorkelen ‘buiten hun comfortzone’. De bewijzen daarvan op Instagram werden ons niet onthouden. Het ene liefdesverhaal is het andere niet.