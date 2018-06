Chris Pratt in 'Jurassic World': 'Ik heb veel geluk gehad met de keuzes die ik maakte'

Chris Pratt (37) laat de bioscoopkassa rinkelen. Hij zat al in zeer lucratieve filmseries als ‘The Avengers’ en ‘Guardians of the Galaxy’. Nu is hij te zien in de nieuwe Jurassic-film, ‘Fallen Kingdom’. Daarin speelt Pratt opnieuw dino-expert Owen Grady, die wordt opgetrommeld om de door een vulkaanuitbarsting bedreigde dino’s te redden. Net zoals ‘Jurassic World’ werd de film gedeeltelijk opgenomen op het Hawaïaanse eiland Kauai, een plek waar Pratt mooie herinneringen aan heeft.

Chris Pratt «Daar ben ik ontdekt. Ik werkte in een restaurant toen actrice Rae Dawn Chong mij adviseerde om het eens als acteur te proberen. Ik had al allerlei baantjes gehad. Het ergste was deur-aan-deurverkoper: ik kan je niet vertellen hoe vaak ik uitgescholden ben! Maar ik heb ook als stripper gewerkt. Dat was leuk, maar er zat geen toekomst in voor mij.»