'Deze zomer word ik 64 maar ik voel me een stuk jonger dan tien jaar geleden'

'Als je met Allen Toussaint een duet zong, zong je een duet met de geschiedenis van New Orleans maar ook met die van de Britse popmuziek.'

Ooit zei Costello: ‘Mijn grootste doel in het leven is om irritant gevonden te worden.’ Jarenlang slaagde hij daar moeiteloos in, door journalisten af te snauwen en vanop het podium lelijke bekken te trekken naar het publiek. Maar de 63-jarige Brit is milder geworden, zeker sinds hij vijftien jaar geleden trouwde met de Canadese jazzdiva Diana Krall en een paar jaar later vader werd van een tweeling. We treffen in Londen dan ook een joviale Costello, die uitkijkt naar zijn Europese tournee. De locaties, zoals het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne, heeft hij zelf uitgezocht.