Koppensneller Herman Brusselmans: 'Toptransfers bij Radio 1'

Radio 1 is de beste zender in ons land. Radio 2 is voor marginaal volk, Klara is voor homoseksuelen en lezers van de boeken van Elvis Peeters, Studio Brussel is voor kinderen, pubers en de familieleden van de leden van Black Box Revelation, en alle andere zenders zijn voor lul-de-behangers met stront in hun oren. Radio 1, daarentegen, levert radiokundig voedsel voor de geest. Hoe vaak zit ik zelf niet te luisteren naar de schitterende reportages, de geweldige informatieprogramma’s en de niet stuk te krijgen muziek van Johan Verminnen, de Buena Vista Social Club en Joan Baez, die prachtige vrouw die jammer genoeg ietwat van het podium is verdwenen omdat ze niet meer kan optreden vanwege een fistel in haar hol.

Radio 1, dat eigenlijk al nagenoeg perfect in elkaar zat, krijgt thans een make-over, en befaamde stemmen ruilen van stoel, worden getransfereerd van de ochtend naar de avond of vice versa, of gaan met pensioen. Zoals de unieke Jan Hautekiet, die volgende maand 70 wordt en nu eindelijk tijd krijgt om zich te concentreren op z’n kleinkinderen, in de tuin te werken, met als specialiteit prei planten, en nu en dan in een leuk café of een bruine kroeg z’n eigen liederen ten gehore brengen, waaronder de volgens mij klassieke Vlaamse song ‘Het is allicht donker waar je geen licht ziet’. De tekst is van Dimitri Verhulst, die goeie gabber van mij, die jammer genoeg z’n letterkundige pen in de wilgen heeft gegooid en nooit meer een roman zal schrijven. Naast het concipiëren van liedjeslyrics en filmscenario’s is hij alleen nog maar bezig met zoveel mogelijk wijven te versieren, onder het motto: ‘Als Herman Brusselmans succes heeft bij duizend mokkels, waarom ik dan niet?’ Mag ik, terzijde gezegd, den Dimi er wel op wijzen dat ik, ondanks het achter m’n kloten zitten van inderdaad ongeveer duizend tuttebellen, zeer trouw blijf aan m’n bloedeigen verloofde, Lena V.H., en ik alleen met haar vijf keer per week seks heb? Als een ander meisje al te opvallend naar m’n gunsten dingt, dan geef ik die een schop tegen haar preut, zodat ze haar maandstonden niet nodig heeft om heftig te bloeden.