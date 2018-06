Eeuwig spits Jan Mulder: 'De Rode Duivels op het WK'

Karl Vannieuwkerke en ondergetekende dienen zich donderdag 14 juni om drie uur aan de Reyerslaan te Brussel te melden. ‘Om vier uur gaan we op antenne.’ Het WK begint. Op het programma staan vier en een halve week livewedstrijden en elke avond laat de talkshow ‘Villa Sporza’.

De presentator zal er al een uur zitten wanneer ik binnenkom. Karl ligt zich in een sofa voor te bereiden. Hij werpt een blik op het schermpje van zijn laptop als hij met de iPhone even geen filmpje met Imke Courtois of mij opneemt voor zijn Facebookpagina. Wordt een tijdje afgeleid door grappige en ernstige posts van andere Facebookers. Iemand mailt hem dat er nieuwe trainingsmethodes voor voetballers van 8 tot 12 zijn ontdekt. Karl sms’t een paar keer en strikt de uitvinder van de methode voor een demonstratie in Diksmuide. Vijf minuten vóór het begin van de uitzending regelt hij een BV voor een door hem te organiseren gala ten bate van hulpbehoevende kinderen in West-Vlaanderen, belt en vraagt Peter Sagan om een gesigneerd shirt voor de veiling, doet in één adem door een stand-up waarmee we straks gaan openen, neemt op de terugweg contact op met de schepen voor Stedelijke Ontwikkeling van Diksmuide omdat hij in Frankrijk een adres weet voor goedkopere rioolbuizen, en wijst de analisten ondertussen op een opvallende wijziging in de opstelling van de Russen. Vlak vóór de start van de uitzending staat hij op van de tafel, want een groep vrienden zit slecht. Ik verheug me op de komende vijf weken ‘Villa Sporza’.

Het format is bedacht in het WK-jaar 1998, toen RTL Nederland de dagelijkse talkshow ‘Villa BvD’ met Frits Barend en Henk van Dorp uitzond vanaf een pleintje in Roquebrune-Cap-Martin. Twintig jaar na het succes wordt de plek nog steeds bezocht door fans. Hoogtepunt van de avond was de Tomaat. De bedoeling was een sinaasappel, voor Oranje, maar de decorafdeling had een ding gebouwd dat veel meer van een rode tomaat met twee deurtjes weg had.