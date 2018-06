Sporza verhuist voor de gelegenheid namelijk naar Eén en zal daar alle 64 WK-wedstrijden integraal uitzenden. Met vooraf, tijdens de rust en na afloop analyses in de studio, onder het goedkeurende oog van joelende en naar het einde toe stilaan nét iets te dronken wordende supporters.

’s Middags gebeurt dat onder leiding van de kwieke grijsaard Maarten Vangramberen; ’s avonds onder die van de eminente Karl Vannieuwkerke. Diezelfde Vannieuwkerke zal na de laatste wedstrijd van de dag ook ‘Villa Sporza’ voorzitten, een overkoepelend praatprogramma waarin regelmatig plaats zal worden geruimd voor reportages die Wouter De Smet, Eddy Snelders en de onvermijdelijke Ruben Van Gucht gedurende de dag hebben geschoten in en rond de Moscow Country Club, de tijdelijke verblijfplaats van Onze Jongens in Rusland.

Om vervaarlijk overhellende tentpalen en lekkende zeilen bij het occasionele onweer te vermijden, werd er qua uitzendstudio overigens niet geopteerd voor de veredelde partytent van het EK twee jaar geleden, maar voor een geheel van 27 loodsen, samen het WK-dorp. Daar zullen niet alleen de jongens van de televisie zetelen, maar ook de onlineredactie en het voltallige Radio 1, dat onder de noemer ‘Radio Rusland’ iedere dag van één tot elf geheel in het teken zal staan van ‘de belangrijkste bijzaak in het leven’ (dixit Kees Jansma). De omkadering bij de wedstrijden van de Belgen (minstens drie, gehoopt wordt op zeven) is in handen van, quote Carl Huybrechts: ‘dat schoon ventje met zijn blauwe ogen, Aster Berkhof.’ Of Aster Nzeyimana, zoals wij hem kennen. De wedstrijden zelf worden van verhit commentaar voorzien door mister intensity Peter Vandenbempt.