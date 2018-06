HUMO Vanwaar uw fascinatie voor de kerncentrale van Doel?

Sonn Franken «Ik woon aan de Oosterschelde. Aan de horizon doemt die centrale op, en telkens als ik naar buiten kijk, zie ik de rook opstijgen. Hoe meer incidenten ik in mijn archief onderbreng, hoe meer ik me achter de oren krab. En ik niet alleen. Steeds meer Nederlanders staan stil bij de desastreuze scenario’s in het geval van een kernramp in Doel. Nederlandse kranten berichten over de grote incidenten, de kleine laten ze links liggen. En Electrabel stuurt bezorgde burgers telkens opnieuw met dezelfde repliek wandelen: ‘Het is een Belgische aangelegenheid, daar hebben jullie niets mee te maken.’ De Nederlandse overheid zou een veel actievere rol moeten spelen.»

HUMO Voor Nederland is het lange tijd een ver-van-mijn-bedshow geweest, schrijft u.