HUMO Was je verrast toen Lambert je vroeg of hij ‘Het derde huwelijk’ mocht verfilmen?

TOM LANOYE «Absoluut. Wat prijzen en lezersbereik aangaat, is ‘Het derde huwelijk’ één van mijn grote romans. Er zijn al een paar bewerkingen van gemaakt, maar dit is wel de eerste keer dat een Nederlandstalige roman meteen in het Frans wordt verfilmd. Formidabel toch? En dat Bouli Lanners – toch de Waalse Josse De Pauw – de hoofdrol kreeg, vond ik al helemaal niet te geloven. Rachel Mwanza is overigens ook geweldig als de Congolese Tamara.