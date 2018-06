Naema Tahir: 'Eeuwig honger'

Hij vertelde me dat hij goede jaren heeft gekend, jaren waarin zijn klanten op zaterdag een nummertje moesten trekken. Jaren waarin hij zeven man personeel had rondlopen, zoveel klanten had hij. De laatste jaren was het bergafwaarts gegaan. Hij had iedereen moeten ontslaan. Er was vaak niemand in zijn winkel. Als ik er kaas kocht, was ik vaak de enige klant en dan maakten we een praatje. Hij nam er de tijd voor. Zo kwamen we op de reden waarom zijn winkel niet meer draaide. Ik dacht het te weten. ‘De supermarkt,’ zei ik. ‘Mensen doen hun boodschappen in de supermarkt. En daar is vaak een kaasafdeling.’

‘Dat is niet de enige reden,’ antwoordde hij. ‘Jongeren eten geen boterham met kaas meer, of minder dan vroeger. Ze eten andere dingen voor de lunch. Ze gaan naar een frietkot of een dönerzaak. Ze halen een luxebroodje bij de bakker. Of een reep in de supermarkt.’

Wie kent dat niet? Scholieren in de supermarkt tijdens de lunchpauze. Bij de supermarkt bij mij in de buurt zijn het er zoveel, dat ze door het winkelpersoneel aan de deur worden tegengehouden. Er mag maar een kleine groep de winkel in, terwijl de rest moet wachten tot die groep weer buiten is. Vast wegens de overlast.