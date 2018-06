Sire, er zijn geen geheimen meer: de erfenis van koning Boudewijn, 25 jaar na zijn dood

43 jaar lang zat koning Boudewijn op de Belgische troon, maar wat zijn onderdanen misschien het meest is bijgebleven, is die 31ste juli 1993: de dag dat zijn hart stilstond, in Villa Astrida in het Spaanse Motril. De tricolore tranen vloeiden onverwacht maar rijkelijk, die zomer. Een kwarteeuw later is een balans van zijn koningschap welgekomen. Twee eminente kenners van de monarchie, historici Mark Van den Wijngaert en Emmanuel Gerard, legden hun kennis samen voor het boek ‘Boudewijn. Koning met een missie’, over familieruzies, extreme devotie, banden met Franco en problemen in Congo.