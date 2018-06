15 jaar Lady Linn: in de studio bij Lien De Greef en haar Magnificent Bigband

'Ik heb me nooit cooler moeten voordoen dan ik was'

Als de opname is gestart, horen we een melodie die wat aan het ‘Pink Panther’-thema doet denken, met Lady Linn die ‘I like sneaking around my own place’ zingt. Aan de imposante mixtafel zit Jonathan Jeremiah, de Britse soulzanger en producer van dienst, mee te wiegen. ‘Deze keer is het goed,’ zegt hij na afloop, ‘kom eens luisteren naar het arrangement.’ De Greef twijfelt: ‘Vanochtend heb ik leukere dingen gedaan met mijn zanglijn, maar ik kan ze me niet meer herinneren. Morgen probeer ik het opnieuw.’

Het is middag op de voorlaatste dag van de opnames en al moet de plaat grotendeels ingeblikt zijn tegen de avond, in de studio hangt een ontspannen sfeer. Beneden wordt al wat ingespeeld, boven zijn blazers aan het dollen, met zestien muzikanten is het vooral een prettige drukte. De Greef ziet het glimlachend aan.