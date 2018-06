'Er zijn veel gevaren in de wereld, maar ik denk niet dat al die bang makerij terecht is'

In ‘Safe’ speelt Hall een weduwnaar, Tom Delaney, die op zoek gaat naar zijn vermiste tienerdochter. Het script is van de hand van misdaadauteur Harlan Coben, en de andere hoofdrollen worden vertolkt door Marc Warren, de boezemvriend van Tom, en Amanda Abbington, een politiespeurder met wie Tom een relatie heeft. Zij moeten uitvissen wat er echt is gebeurd op een tienerfuif waar drugs circuleerden, hoe een lichaam in een zwembad is beland, en wie wat probeert te verbergen. Aan verrassende plotwendingen geen gebrek in deze serie, maar het ongemakkelijke zit vooral in het decor: de gebeurtenissen spelen zich af in een gated community in een niet nader genoemde Britse voorstad – de opnames vonden plaats in de buurt van Manchester en Liverpool.